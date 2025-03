फिटनेस इंफ्लुएंसर का अजीबोगरीब Morning Routine देख गुस्सा गए यूजर्स, बोले- व्यूज़ और लाइक के लिए ऐसा कौन करता है...

एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर का अजीबोगरीब मॉर्निंग रूटीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर हजारों कमेंट और लाइक आ रहे हैं. एक्स पर शेयर किए गए इस वीडियो को आखिरी अपडेट तक 633 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है, जिसमें ज़्यादातर यूज़र्स ने इन्फ्लुएंसर एश्टन हॉल की आलोचना की है, क्योंकि उन्होंने फेक लाइफस्टाइल दिखाई है.

वीडियो में हॉल सुबह 3:52 बजे उठते हैं और फिर खुद को आईने में देखते हैं और अपने मुंह से काला टेप हटाते हैं. सोते समय मुंह पर टेप लगाना सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गया है, जिसमें इन्फ्लुएंसर दावा करते हैं कि इससे खर्राटों को कम करने और हल्के स्लीप एपनिया में सुधार करने में मदद मिल सकती है.

वीडियो में आगे 5 घंटे का कार्यक्रम दिखाया गया है जिसमें हॉल व्यायाम करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, पूल में तैरते हैं, नाश्ता करते हैं, क्लाइंट मीटिंग संभालते हैं और ठंडे पानी और फलों से भरे कटोरे में दो बार अपना सिर डुबोते हैं. पूरे वीडियो में, एक महिला, जिसका चेहरा नहीं दिखाया गया है, हॉल को उनके सुबह के कामों में मदद करते हुए देखा जा सकता है, जिसमें नाश्ता तैयार करना भी शामिल है.

ज्यादातर यूजर्स ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हॉल ने जागने के बाद कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया और इसके बजाय वीडियो के लिए क्लिक लाने पर ध्यान केंद्रित किया.

bro woke up at 4am in the morning to spend 6 hours bullshitting https://t.co/ZdVBhcvLm7

THIS IS DESTROYING ME BROOOOOO HE FLOATED FOR 4 MINUTES https://t.co/x5pk2wymEv pic.twitter.com/LITbnPn6rV

This guy is frying me bro. All he does his dunk his face in ice water and do full sprints in a parking lot



He's either our funniest satire comedian or clinically insane https://t.co/RDAqKboD7b pic.twitter.com/ISiehNlVBP