VIDEO: मोबाइल फोन छीनकर भाग रहा था चोर, और आ गया हॉर्ट अटैक, ऑन द स्पॉद हुई डेथ!

Mobile Phone Snatcher Death: बेंगलुरु में मोबाइल स्नैचिंग का बेहद ही संवेदनशील मामला सामने आया है. एक राहगीर का मोबाइल छीनकर भाग रहे एक चोर को उसके कर्मों की सजा अचानक आए दिल के दौरे से तुरंत मिल गया. दिल के मरीज बताए जा रहे मृतक ने अपने एक साथी के साथ मोबाइल फोन स्नैचिंग को अंजाम दिया था, लेकिन स्कूटी से भागते वक्त वह अचानक दुर्घटना का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई.
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कंधे पर उठाई बोरी मजदूर ने मृतक जुनैद की स्कूटी पर मार दिया
वारदात बेंगलुरु के व्यस्ततम इलाके कब्बनपेट की है. घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में बाइक पर सवार दोनों युवक एक पैदल यात्री का पीछा करते हैं और तेजी से उसका मोबाइल फोन छीनते हुए भागने लगते हैं. पीड़ित की पुकार सुन लोगों ने बाइक का पीछा किया, बाइक से चोर का भागता सुन वहां से गुजर रहे एक मजदूर ने कंधे पर उठाई बोरी जुनैद की स्कूटी दे मारी, जिससे दोनों वो फुटपाथ पर गिर गए..
फुटपाथ पर दौड़ते हुए जुनैद अचानक नीचे गिरा और हो गई मौत
पुलिस के मुताबिक मजूदर की बोरी से टकराकर स्कूटी से नीचे गिरे दोनों युवक फुटपाथ पर पैदल भागने लगे, लेकिन करीब 250 मीटर दूरी पर मृतक जुनैद अचानक फिर फुटपाथ पर गिर पड़ा, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई. पुलिस का कहना है कि मृतक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, लेकिन उसका साथी अरबाज आदतन अपराधी हैं, जिनका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. अरबाज को बाद में ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया गया.
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जुनैद की मौत को कर्म का फल बता रहे हैं सोशल मीडिया यूजर
घटना के बाद सोशल मीडिया पर वारदात का वीडियो वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया यूजर जुनैद की मौत को कर्म (Karma) का फल बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, अगर गलत काम करने वालों के साथ ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होने लगे, तो लोगों का कर्मा पर विश्वास पक्का हो जाएगा. दूसरे यूजर ने कमेंट में लिखा, वह सिर्फ अपनी दिल की बीमारी के कारण चोर बना, चलो इस पर एक फिल्म बनाते हैं.
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