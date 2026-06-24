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फ्लैट में रह रहे शख्स ने पाल रखे थे 300 से ज्यादा अजगर, भारी-भरकम बिजली बिल ने खोली पोल

किराए के फ्लैट के भारी-भरकम बिजली बिल ने एक शख्स को चीन में जेल पहुंचा दिया. फ्लैट को स्नेक फॉर्म में बदलने वाले शख्स को पुलिस गिरफ्तार किया और अब प्रतिबंधित वन्यजीवों की ब्रीडिंग करने के आरोप में उसे जेल भेज दिया गया है.

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फ्लैट में रह रहे शख्स ने पाल रखे थे 300 से ज्यादा अजगर, भारी-भरकम बिजली बिल ने खोली पोल
फ्लैट में 300 अजगर
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Snake Breeding: चीन में एक बैचलर के फ्लैट में 300 ज्यादा अजगर मिले हैं, जो वहां रह रहे शख्स ने पाल रखे थे. होश उड़ा देने वाले इस मामले की पोल फ्लैट के भारी-भरकम बिजली के बिल से खुली. शख्स के फ्लैट के बिजली का बिल इतना था कि पुलिस छानबीन के फ्लैट पर पहुंच गई और फ्लैट में मिले अजगरों को बरामद किया और दुर्लभ जीवों की अवैध ब्रीडिंग के आरोप में फ्लैट में रह रहे शख्स को अब जेल भेज दिया गया है.  

दुर्लभ जीवों की अवैध ब्रीडिंग के आरोप में जेल भेजा गया शख्स पुलिस की पकड़ में भी नहीं आता, लेकिन फ्लैट के लगातार आ रहे भारी-भरकम बिजली के बिल ने उसकी पोल खोलकर रख दी. आरोपी सांपों को जिंदा और आरामदायक माहौल देने के लिए दिन-रात हाई-पावर हीटर चला रहा था, जिससे उसके फ्लैट का बिजली का बिल आसमान छू रहा था.

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किराए के फ्लैट को शख्स ने बनाया अजगरों का ब्रीडिंग केंद्र

मामला चीन के झेजियांग प्रांत के ताइझोऊ शहर का है, जहां शख्स ने रहने के लिए किराए पर एक फ्लैट लिया था. शख्स काफी दिनों से उस फ्लैट में रह रहा था और जल्द ही उसने फ्लैट को अजगरों की ब्रीडिंग केंद्र बना लिया. फ्लैट के भारी-भरकम बिजली के बिल की छानबीन करते हुए पुलिस जब उसके फ्लैट में पहुंची तो अंदर का नजारा उसके होश उड़ गए, क्योंकि फ्लैट में 300 से ज्यादा खतरनाक अजगर मौजूद थे.

पहाड़ के नीचे मिले विशालकाय अजगर से थाने पहुंचा मामला

मामले का खुलासा एक बुजुर्ग ने किया, जिसे एक पहाड़ के नीचे बहुत बड़ा सांप दिखाई दिया था. किसी वयस्क इंसान के हाथ जितने मोटे सांप का रंग इलाके में पाए जाने वाले आम सांपों से बिल्कुल अलग था. बुजुर्ग को शंका हुई और उसने मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी. पुलिस की जांच में स्पष्ट हो गया कि पहाड़ के नीचे मिला भारी-भरकम सांप स्थानीय नहीं है. पुलिस का शक था कि सांप कहीं से भागकर वहां पहुंचा है.

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विशेषज्ञों के मुताबिक अजगरों को जिंदा रहने और ब्रीडिंग करने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी और नमी की जरूरत होती है और बंद फ्लैट में ऐसा माहौल बनाने के लिए बड़े-बड़े हीटर्स को 24 घंटे चलाने पड़ते हैं, जिससे बिजली की खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. आरोपी फ्लैट में बाकायदा अजगरों की ब्रीडिंग कर रहा था, जिसके लिए लंबा बिल भी चुका रहा था.

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पुलिस को शक हो गया कि कहीं सांपों की ब्रीडिंग हो रही है

वन्यजीव विशेषज्ञों से सलाह लेकर जांच में जुटी पुलिस के हाथ जल्द आरोपी के गिरेहबां तक जा पहुंचे. पुलिस को अंदेशा था कि कहीं किसी घर में सांपों की ब्रीडिंग हो रही है, जिसके लिए 24 घंटे हीटर चलाए जाने से बिजली की खपत ज्यादा होती होगी. पुलिस अब ऐसे फ्लैट की तलाश में जुट गई, पुलिस ने ऐसे फ्लैट खंगालने शुरू किए और जल्द ही उसे वह फ्लैट मिल गया, जहां का सांप पाले जा रहे थे और जिसका बिजली का बिल कई गुना ज्यादा था.

भारी बिजली बिल से फ्लैट में स्नेक ब्रीडिंग की पोल

भारी बिजली बिल से फ्लैट में स्नेक ब्रीडिंग की पोल
Photo Credit: Canva Library

फ्लैट से बरामद किए गए 300 से ज्यादा विशालकाय अजगर

छापेमारी के दौरान फ्लैट में आरोपी शख्स अकेला मिला, लेकिन फ्लैट के अलग-अलग कोनों से 300 से ज्यादा अजगर बरामद किए गए. चीन में 'ग्रेड टू' संरक्षित जीवों की कैटेगरी में शामिल अजगर की अवैध ब्रीडिंग को लेकर सख्त कानून है. चीनी कानून के मुताबिक, बिना सरकारी अनुमति के ऐसे संरक्षित जीवों को खरीदना, बेचना, पालना या दूसरी जगह ले जाना पूरी तरह गैरकानूनी है, जिसके आरोप में शख्स को जेल भेज दिया गया.

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सरकारी मीडिया सीसीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी काफी दिनों से किराए के फ्लैट को स्नैक फॉर्म बनाकर वहां रह रहा था. गिरफ्तारी के बाद दो साल तक कोर्ट ट्रायल चला और जून महीने के अंत में मामले की सुनवाई पूरी हुई और आरोपी को दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्यजीवों को गंभीर नुकसान पहुंचाने के जुर्म में जेल की सजा सुनाई गई. 

चीन में तेजी से बढ़ा है 'एग्जॉटिक पेट्स' पालने का चलन

उल्लेखनीय है चीन में इन दिनों पारंपरिक पालतू जानवरों के बजाय सांप, छिपकली और मकड़ी जैसे 'एग्जॉटिक पेट्स' पालने का चलन तेजी से बढ़ा है. एक आंकड़े के मुताबिक, चीन में करीब 1.7 करोड़ लोग ऐसे अनोखे जीव अपने घरों में रख रहे हैं, लेकिन कई बार जब लोगों का शौक इतना बढ़ जाता है कि वो ऐसे जीवों के धंधे में उतर जाते है, जो अवैध तस्करी और बड़े हादसों को दावत देते हैं.

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