फ्लैट में रह रहे शख्स ने पाल रखे थे 300 से ज्यादा अजगर, भारी-भरकम बिजली बिल ने खोली पोल

विशेषज्ञों के मुताबिक अजगरों को जिंदा रहने और ब्रीडिंग करने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी और नमी की जरूरत होती है और बंद फ्लैट में ऐसा माहौल बनाने के लिए बड़े-बड़े हीटर्स को 24 घंटे चलाने पड़ते हैं, जिससे बिजली की खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. आरोपी फ्लैट में बाकायदा अजगरों की ब्रीडिंग कर रहा था, जिसके लिए लंबा बिल भी चुका रहा था.

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पुलिस को शक हो गया कि कहीं सांपों की ब्रीडिंग हो रही है

वन्यजीव विशेषज्ञों से सलाह लेकर जांच में जुटी पुलिस के हाथ जल्द आरोपी के गिरेहबां तक जा पहुंचे. पुलिस को अंदेशा था कि कहीं किसी घर में सांपों की ब्रीडिंग हो रही है, जिसके लिए 24 घंटे हीटर चलाए जाने से बिजली की खपत ज्यादा होती होगी. पुलिस अब ऐसे फ्लैट की तलाश में जुट गई, पुलिस ने ऐसे फ्लैट खंगालने शुरू किए और जल्द ही उसे वह फ्लैट मिल गया, जहां का सांप पाले जा रहे थे और जिसका बिजली का बिल कई गुना ज्यादा था.

भारी बिजली बिल से फ्लैट में स्नेक ब्रीडिंग की पोल

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फ्लैट से बरामद किए गए 300 से ज्यादा विशालकाय अजगर

छापेमारी के दौरान फ्लैट में आरोपी शख्स अकेला मिला, लेकिन फ्लैट के अलग-अलग कोनों से 300 से ज्यादा अजगर बरामद किए गए. चीन में 'ग्रेड टू' संरक्षित जीवों की कैटेगरी में शामिल अजगर की अवैध ब्रीडिंग को लेकर सख्त कानून है. चीनी कानून के मुताबिक, बिना सरकारी अनुमति के ऐसे संरक्षित जीवों को खरीदना, बेचना, पालना या दूसरी जगह ले जाना पूरी तरह गैरकानूनी है, जिसके आरोप में शख्स को जेल भेज दिया गया.

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