रेगिस्तान में बिछ गई बर्फ की सफेद चादर, बीकानेर का यह नजारा देख लोग बोले- 'ये राजस्थान है या कश्मीर?'

Bikaner Hailstorm Video: सोचिए, जहां सूरज आग उगलता हो, वहां अचानक आसमान से 'सफेद शोले' बरसने लगें. बीकानेर के अर्जुनसर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आपकी आंखें भी धोखा खा जाएंगी. लोग समझ नहीं पा रहे कि ये कुदरत का करिश्मा है या कोई आने वाली बड़ी आफत का इशारा.

Photo Credit: @ParveenKaswan

राजस्थान के बीकानेर में इन दिनों कुदरत ने कुछ ऐसा मायाजाल बुना है कि देखने वाले दंग रह गए हैं. अप्रैल का महीना, जब अमूमन पसीने छूटने चाहिए, वहां खेतों में बर्फ की ऐसी चादर बिछी है कि मानो आप कश्मीर के गुलमर्ग में खड़े हों. सोशल मीडिया पर एक आईएफएस (IFS) अफसर ने जब यह मंजर शेयर किया, तो इंटरनेट पर सनसनी फैल गई. रेत के टीलों वाले इस इलाके में ओलों की बारिश ने पूरे नजारे को ही बदल कर रख दिया है.

Not Kashmir. This is Arjunsar of Bikaner district. View after yesterday's hailstorm. Hope government will take care of crop insurance. pic.twitter.com/A2oUdHkWtz — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) April 4, 2026

आसमान से बरसी आफत या कुदरत का अजूबा? (Hailstorm Turns Desert Into Snowland)

यह तिलिस्म शुरू हुआ बीकानेर के अर्जुनसर से, जहां तेज हवाओं के साथ ऐसी ओलावृष्टि हुई कि जमीन का रंग ही बदल गया. वीडियो में ऊपर काले डरावने बादल हैं और नीचे सफेद बर्फ, जो जितनी खूबसूरत दिख रही है, उतनी ही डरावनी भी है. जानकारों की मानें तो यह सब 'पश्चिमी विक्षोभ' यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस का खेल है. पर असली फिक्र उन किसानों की है, जिनकी मेहनत इन ओलों के नीचे दब गई है. लोग अब सोशल मीडिया पर सरकार से फसल बीमा की गुहार लगा रहे हैं.

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अभी खेल बाकी है, मौसम विभाग का 'येलो अलर्ट' (IMD Issues Yellow Alert for Rajasthan)

मौसम का यह मिजाज अभी शांत होने वाला नहीं है. विभाग की मानें तो 7 और 8 अप्रैल को एक और तगड़ा सिस्टम एक्टिव होने वाला है, यानी बीकानेर में अभी और 'गरज-चमक' के साथ आसमानी बिजली का डर बना हुआ है. तापमान भले ही 30 डिग्री के आसपास झूल रहा हो, लेकिन कुदरत के इस रहस्यमयी बदलाव ने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है. क्या हम वाकई क्लाइमेट चेंज की उस दहलीज पर खड़े हैं, जहां मौसम की हर पुरानी पहचान मिटने वाली है? बीकानेर की यह तस्वीरें जितनी हसीन हैं, उतनी ही चिंताजनक भी. कुदरत का यह बदला हुआ रूप हमें याद दिला रहा है कि अगर हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो रेगिस्तान भी बर्फिस्तान बनने में देर नहीं लगाएगा, फिलहाल तो सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है.

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)