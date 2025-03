फ़ेम के लिए YouTube ने चलती ट्रेन में यात्री को मारा थप्पड़, RPF ने लिया एक्शन

Bihar Youtuber Viral Video: प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान ट्रेनों और स्टेशनों पर उपद्रव करने वालों के खिलाफ रेलवे पुलिस (RPF) एक्शन ले रही है. इसी कड़ी में एक यूट्यूबर को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसने ट्रेन में यात्रा कर रहे एक यात्री को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया. यही नहीं उसने अपनी इस हरकत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया. रील के इस जमाने में सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने और पैसे कमाने के लिए लोग कुछ भी करने पर उतारू हो गए हैं. आलम यह है कि लोग अनाप शनाप वीडियो बनाकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपलोड कर दे रहे हैं. ऐसा ही एक मामला बिहार से सामने आया है, जिसकी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है.

यहां देखें पोस्ट

No compromise on passenger security !!

A YouTuber who slapped a passenger on a moving train for social media fame has been tracked & arrested by #RPF Dehri-on-Sone! pic.twitter.com/4KckhrCyPy

Your safety matters to us—reckless acts will not be tolerated.#PassengerSafety #RPFAction… pic.twitter.com/2h00IQPTKj