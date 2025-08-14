विज्ञापन
दोबारा लाइन में न लगे कोई बच्चा, भंडारे में हुआ अनोखा 'वेरिफिकेशन' वायरल

भंडारे में बच्चों को खाना देने से पहले उनके अंगूठे पर निशान लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. लोग इसे KYC वेरिफिकेशन कहकर मजे ले रहे हैं और आइडिया की तारीफ भी कर रहे हैं.

भंडारा वेरिफिकेशन अनलॉक, खाने से पहले बच्चों के अंगूठे पर लगा दिया निशान

Bhandara Verification Unlock Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ मजेदार और अतरंगी वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो ट्रेंड में है, वह भंडारे से जुड़ा है और इतना यूनिक है कि लोग इसे देखकर हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. वीडियो में दिखता है कि बच्चों को खाना या शरबत देने से पहले उनके अंगूठे पर निशान लगाया जा रहा है, ताकि कोई बच्चा दोबारा लाइन में न लग सके.

वीडियो में क्या दिखा?

21 सेकंड के इस क्लिप में एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है और उसके सामने बच्चे शरबत लेने आ रहे हैं. वह शरबत देने से पहले उनके अंगूठे पर स्याही का निशान लगाता है. माना जा रहा है कि यह तरीका इसलिए अपनाया गया, ताकि कोई बच्चा दोबारा लाइन में लगकर शरबत का रीफिल न कर ले.

सोशल मीडिया पर मिला मजेदार नाम

इंस्टाग्राम और X (पूर्व ट्विटर) पर यह वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स से शेयर किया जा रहा है. X हैंडल @PalsSkit से पोस्ट करते हुए कैप्शन दिया गया. बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का…दोबारा कोई शरबत ना ले ले. लोगों ने इसे भंडारा वेरिफिकेशन और KYC प्रोसेस का नया वर्जन बता दिया.

लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं

वीडियो को अब तक लाखों व्यूज और हजारों लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में यूजर्स जमकर मजे ले रहे हैं. एक ने लिखा, भंडारा वेरिफिकेशन अनलॉक हो गया. दूसरे ने कहा, KYC वेरिफिकेशन पूरा हुआ. तीसरे ने मजाक किया, क्या दिमाग लगाया है भाई, कोई चीटिंग नहीं होगी. इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि यह वीडियो कहां और कब का है, लेकिन जिस रचनात्मक अंदाज में बच्चों के अंगूठे पर निशान लगाया जा रहा है.

