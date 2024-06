सफेद शर्ट पर पान की पीक के निशान के साथ महिला ने शेयर की तस्वीरें, बताया ऑटो ड्राइवर ने किया ऐसा सुलूक, लोगों का फूटा गुस्सा

सड़क पर कई बार चलते हुए तेज गाड़ी की रफ्तार की वजह से आपके कपड़ों पर कीचड़ के छींटे पड़ जाते हैं, जो बेहद बुरा अनुभव कराते हैं, लेकिन कभी-कभी तो कुछ लोग इतने अभद्र होते हैं कि, जान बूझ कर किसी के ऊपर गुटखा या पान खाकर थूक दिया करते हैं. ऐसा ही एक मामला बेंगलुरु से सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. इंटरनेट पर लोग ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

ऑटो वाले ने महिला पर थूका (Woman Alleges Auto Driver Spat On Her)

बेंगलुरु में एक महिला ने आरोप लगाया है कि, जब वह इंदिरानगर में घूम रही थी, तब एक ऑटो रिक्शा चालक ने उस पर थूका. उसने अपनी सफेद शर्ट और दाहिने हाथ पर लाल थूक के निशान की तस्वीरें भी शेयर कीं. परिशी नाम की इस एक्स यूजर ने ट्वीट किया, ''इंदिरानगर में घूमते समय, एक ऑटो चालक ने मुझ पर थूका और यह उस दिन हुआ जब मैंने सफेद शर्ट पहनी थी.''

यहां देखें पोस्ट

While walking around Indiranagar, an auto driver spat on me, and it happened to be the day I wore a white shirt pic.twitter.com/34WM8P8S4S