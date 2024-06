7 लाख रुपये महीना कमाता है ये कपल, पोस्ट शेयर कर लोगों से मांगी सलाह- इतने पैसे का क्या करें

आज के समय में अक्सर लोगों को शिकायत होती हैं कि उनके पास आराम से जिंदगी जीने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है. हालांकि, हाल ही में बेंगलुरु के एक टेक्निकल एक्सपर्ट कपल अपनी एक ऐसी दुविधा शेयर की है, जो काफी दिलचस्प है. कपल का कहना है कि, उनके पास पर्याप्त पैसा तो है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इसे कहां और कैसे खर्च किया जाए. बेंगलुरु में रहने वाले एक शख्स ने अपनी समस्या शेयर करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि, वो और उसकी पत्नी मिलकर महीने के 7 लाख रुपये कमाते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि इन पैसों को वो कैसे खर्च करें. शख्स ने ये भी बताया है कि, 'हाथ खोलकर पैसे खर्च करने के बाद भी उसके काफी पैसे बच रहे हैं.'

ग्रेपवाइन के को-फाउंडर ने शेयर किया स्क्रीनशॉट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ग्रेपवाइन के को-फाउंडर ने स्क्रीनशॉट को शेयर किया है, जिस पर यूजर्स बढ़चढ़ कर कमेंट्स कर रहे हैं. तेजी से वायरल हो रहे इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, 'एक समय ऐसा था जब सिर्फ बिजनेसमैन 'एक्सेस' की समस्या से गुजरते थे, लेकिन आज तो 30 साल के लोग भी अमीर लोगों जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं.'

यहां देखें पोस्ट

This is awesome 💪



Once upon a time it was only Indian Businessmen who would run into problems of excess



But today we're seeing even some regular 30 year olds in the service class facing proper rich people problems :)



193 comments: