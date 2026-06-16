ऑटो ड्राइवर का 'स्मार्ट' पेमेंट तरीका हुआ वायरल, घड़ी पर दिखाया QR कोड, यूजर्स बोले- यही है असली 'स्मार्टनेस'

बेंगलुरु में एक ऑटो ड्राइवर का अनोखा तरीका सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है. दरअसल, ऑटो में सफर के बाद एक यात्री ने ऑटो का किराया देने के लिए QR कोड मांगा, तो ड्राइवर ने मोबाइल निकालने के बजाय अपना हाथ आगे कर दिया. उसकी स्मार्टवॉच की स्क्रीन पर ही UPI QR कोड सेव था.
यात्री ने शेयर किया अपना अनुभव
जानकारी के अनुसार, हेमंत (@nothemantsharma) नाम के एक एक्स यूजर ने अपनी आधिकारिक पोस्ट पर अपना पूरा अनुभव शेयर किया. उन्होंने बताया कि वह इंदिरानगर से कोरमंगला तक ऑटो से गए थे. सफर खत्म होने के बाद जब उन्होंने पैसे देने के लिए QR कोड मांगा तो ड्राइवर ने अपना हाथ बढ़ाकर स्मार्टवॉच पर मौजूद QR कोड दिखा दिया.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट
एक्स पर पोस्ट शेयर होते ही तेजी से वायरल हो गया और लाखों लोगों ने इसे देखा. एक यूजर ने लिखा,'Peak Bengaluru Moment'. तो कई लोगों ने इसे डिजिटल इंडिया और UPI करने का शानदार उदाहरण भी बताया. उनका कहना है कि अब टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े ऑफिसों या आईटी कंपनियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है.
Took an auto today from Indiranagar to Koramangala and asked the driver for the QR code to pay— Hemant (@nothemantsharma) June 14, 2026
Bro lifted his wrist, the QR code was on his smartwatch pic.twitter.com/bzDkXe1UBZ
यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन
पोस्ट पर लोगों ने कई कमेंट कर रहे है. एक यूजर ने लिखा, "Auto drivers of Koramangala and Indiranagar earn as much as the IT people living there, imo, which is wild." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "this is so cool I agree, I have a boat watch it gives me option too to save QRs and it's really very handy, first time seeing a auto guy using it though...it's a time saver." वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "Technology is in 'auto' advanced mode." एक यूजर ने लिखा, "India is not for beginners, especially Bangalore is not for."
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