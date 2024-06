चिकन बिरयानी में नहीं था लेगपीस, गुस्साए बारातियों ने किया हंगामा, एक-दूसरे पर फेंकी कुर्सियां-प्लेटें, जमकर हुई मारपीट

खाना हर किसी के दिल में एक खास जगह रखता है, खासकर शादियों के दौरान. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के बरेली में एक शादी गलत वजहों से तमाशे में बदल गई जब बिरयानी में चिकन लेग पीस के टुकड़े न होने पर विवाद खड़ा हो गया.

हंगामा तब शुरू हुआ जब दूल्हे पक्ष के मेहमानों ने देखा कि शादी में परोसी गई चिकन बिरयानी में बेशकीमती लेग पीस है ही नहीं. बस फिर क्या था, शिकायत से शुरू हुई बात देखते ही देखते बड़ी लड़ाई में बदल गई. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कार्यक्रम के वायरल फुटेज में मेहमानों को एक-दूसरे पर लात मारते, मुक्का मारते और कुर्सियां फेंकते हुए दिखाया गया है. इस बवाल में दूल्हा भी शामिल हो गया.

India is not for beginners and UP is not even for experts😂🤣🤣

Fight breaks out over missing Chicken Leg-Pieces in Biryani during Wedding Ceremony pic.twitter.com/bkky4PQjQN