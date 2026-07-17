'बचपन का प्यार' वाले सहदेव दिरदो का गजब ट्रांसफॉर्मेशन, अब दिखते हैं बेहद डैशिंग, 16 की उम्र में लाए नया गाना

Zara Hatke: साल 2021 में नीली शर्ट पहने, क्लासरूम में सीधे चेहरे के साथ 'बसपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे' गाकर रातों-रात पूरे देश को अपना दीवाना बनाने वाले सहदेव दिरदो (Sahdev Dirdo) तो आपको याद ही होंगे. छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर मशहूर रैपर बादशाह (Badshah) के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले सहदेव अब पूरी तरह बदल चुके हैं. स्कूल यूनिफॉर्म में दिखने वाला वो छोटा सा मासूम बच्चा अब बड़ा हो गया है और उनका लेटेस्ट लुक देखकर फैंस भी हैरान हैं. ताजा अपडेट यह है कि सहदेव म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बार फिर धमाकेदार वापसी कर चुके हैं और उनका नया गाना रिलीज हो गया है.

अब 16 साल के हो चुके हैं सहदेव

अगर सहदेव दिरदो की आधिकारिक इंस्टाग्राम प्रोफाइल (@viralboy_sahdev) को स्कैन करें, तो उनका गजब का ट्रांसफॉर्मेशन साफ नजर आता है. सहदेव अब 16 साल के हो चुके हैं. उनके चेहरे का बचपना अब पूरी तरह गायब हो गया है. वे रील्स और तस्वीरों में बेहद डैशिंग, स्टाइलिश कपड़ों और ट्रेंडी हेयरस्टाइल में नजर आते हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 1 लाख 74 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उनके बायो के अनुसार वे खुद को थोड़ा शैतान और थोड़ा शर्मीला बताते हैं और रैपर बादशाह को आज भी बहुत मिस करते हैं.

रिलीज हुआ नया गाना 'लड़की लड़की'

सहदेव दिरदो सिर्फ रील्स तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे बतौर प्रोफेशनल सिंगर आगे बढ़ रहे हैं. सहदेव का बिल्कुल नया गाना लड़की लड़की (Ladki Ladki) डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो चुका है. इस गाने के लिए उन्होंने डीजे तेजस इंडिया (DJ Tejas India) के साथ कोलाबोरेट किया है. सहदेव अब अलग-अलग राज्यों और शहरों के बड़े आयोजनों में लाइव कॉन्सर्ट और स्टेज परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, जिसके वीडियो वे अक्सर शेयर करते रहते हैं. इसके अलावा वे भोजपुरी एक्ट्रेस निशु तिवारी के साथ भी रील्स में कोलैब करते दिखे हैं.

जब गंभीर हादसे का हुए थे शिकार

सहदेव की इस वापसी से फैंस इसलिए भी बेहद खुश हैं क्योंकि साल 2021 के अंत में वे छत्तीसगढ़ में एक गंभीर सड़क हादसे (Road Accident) का शिकार हो गए थे, जिसमें उनके सिर पर गहरी चोट आई थी. उस वक्त रैपर बादशाह और देश के लाखों फैंस ने उनके लिए दुआएं मांगी थीं. पूरी तरह ठीक होने के बाद सहदेव ने दोबारा म्यूजिक पर फोकस किया और 'लॉलीपॉप' जैसे गानों के बाद अब वे अपने बिल्कुल नए हिप-हॉप और पॉप अंदाज से इंटरनेट की जनता को प्रभावित कर रहे हैं.

कब और कहां हुआ था एक्सीडेंट?

सहदेव दिरदो का यह भयानक सड़क हादसा 28 दिसंबर 2021 (मंगलवार) को शाम करीब 5:00 से 6:30 बजे के बीच हुआ था. यह दुर्घटना उनके गृह राज्य छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के शबरी नगर इलाके में हुई थी. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, सहदेव दिरदो उस समय हेलमेट नहीं पहने हुए थे. वे अपने परिचित के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गांव की तरफ जा रहे थे. शबरी नगर के पास अचानक सड़क पर बिखरी गिट्टी और रेत की वजह से उनकी बाइक फिसल गई. इस कारण सहदेव सीधे सड़क पर जा गिरे, जिससे उनके सिर पर बेहद गंभीर चोट आई थी. हादसे के तुरंत बाद वे सड़क पर ही बेहोश हो गए थे, जबकि बाइक चला रहे उनके साथी को मामूली चोटें आई थीं.

रिकवरी में कितने दिन लगे थे?

हादसे के तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों और एम्बुलेंस की मदद से सहदेव को सुकमा के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करते हुए उनके सिर पर चार टांके लगाए. सहदेव दिरदो को इस गंभीर हादसे से पूरी तरह उबरने और घर वापस लौटने में लगभग दो हफ्ते (15 दिन) का समय लगा था. हादसे के करीब 5 से 6 घंटे बाद, मंगलवार रात 10 बजे के आसपास सहदेव को पहली बार होश आया और वे खतरे से बाहर घोषित किए गए. ठीक 16 दिन बाद, 13 जनवरी 2022 को सहदेव ने खुद अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर लाल टी-शर्ट पहने हुए एक वीडियो जारी किया. उन्होंने हाथ जोड़कर डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और रैपर बादशाह सहित प्रार्थना करने वाले सभी देशवासियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था- 'नमस्कार, मैं सहदेव. अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूं.'

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