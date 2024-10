शादी के 57 साल बाद कपल को मिला अपनी शादी का खोया हुआ Video, फेसबुक पर इस तरह मिला क्लू

शादी हर किसी के लिए जीवन का सबसे खास मौका होता है. ऐसे में शादी की तस्वीरें और वीडियो भी हर किसी के लिए बेहद खास होता है. अगर कोई कपल इन यादों को खो दे तो निराशा लाजमी है. लेकिन अगर खोई हुई तस्वीरें और वीडियोज कई दशक बाद फिर से मिल जाएं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता. एक ऑस्ट्रेलियाई जोड़े (Australian couple) को 57 साल बाद अपनी शादी का खोया हुआ वीडियो दोबारा मिल गया, जिससे उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं था.

ब्रिसबेन की ऐलीन टर्नबुल ने 1967 में स्कॉटलैंड में अपने पति बिल से शादी की थी. अपनी शादी के कुछ समय बाद, उन्होंने चर्च से बाहर निकलते समय की फुटेज देखने के लिए एक प्रोजेक्टर उधार लिया, लेकिन गलती से प्रोजेक्टर में फिल्म छूट गई और फिर कभी नहीं देखी. हाल ही में, जब टर्नबुल ने फेसबुक पर वीडियो की एक स्टिल फोटो देखी.

फेसबुक के जरिए मिला वीडियो

अब 77 वर्षीय मिसेज टर्नबुल ने बीबीसी स्कॉटलैंड को बताया, "मैं फेसबुक पर देख रही थी, और यह शादी की तस्वीर सामने आई. मेरे पति यहां बैठे थे और मैंने उनकी ओर मुड़कर कहा, 'यह हमारी शादी की तस्वीर है.'"

यह तस्वीर स्कॉटलैंड के टेरी चेन ने ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासियों के एक ग्रुप में शेयर की थी, जिनके चाचा ने पांच दशक से भी अधिक समय पहले जोड़े को अपना प्रोजेक्टर उधार दिया था. चेन, जो रॉयल नेवी में थे, ने अपने चाचा के घर पर अपनी कुछ फिल्म रील जमा की थीं.

A husband and wife in Australia have been reunited with the long lost Super 8 video footage of their wedding in Scotland after it was found by chance 57 years later.

Aileen and Bill Turnbull got married in Aberdeen in 1967 and later emigrated but without the film. pic.twitter.com/deLZgXnXkQ