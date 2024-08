आनंद महिंद्रा ने शेयर किया 50 रुपये में भरपेट खाना बेच रहे दुकानदार का वीडियो, क्वालिटी को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

Anand Mahindra Posts Video of Shopkeeper: मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने दिल्ली के एक स्ट्रीट वेंडर का वायरल वीडियो पोस्ट कर उसकी तुलना रूस के ऐतिहासिक महाराजाओं से की है. माइक्रोब्लॉगिंग साइट X पर दिल्ली में सड़क किनारे महज 50 रुपये में भरपेट भोजन करवाने वाले एक वेंडर का वीडियो शेयर कर उन्होंने सुझाव दिया है कि, उसे "देश का महंगाई-विरोधी ज़ार" नियुक्त कर दिया जाना चाहिए. 'ज़ार' एक प्राचीन शब्द है. इतिहास में यह रूस के सम्राट की उपाधि के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था.

बढ़ती महंगाई के बीच महज 50 रुपये में भरपेट स्वादिष्ट भोजन

आनंद महिंद्रा की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए शॉर्ट वीडियो में एक फूड स्टॉल दिखाया गया है. वहां एक स्ट्रीट वेंडर शानदार भोजन तैयार करता और परोसता हुआ दिखाई देता है. भोजन की इस थाली में 'दाल मखनी,' 'शाही पनीर,' 'बूंदी रायता,' और दो फुल साइज के 'नान' शामिल हैं. हैरत की बात यह है कि इन सब की कीमत बेहद कम यानी महज 50 रुपये है. महिंद्रा ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, ''इस सज्जन को देश का महंगाई-विरोधी ज़ार नियुक्त किया जाना चाहिए.''

यहां देखें वायरल वीडियो

This gentleman should be appointed the anti-inflation Tsar of the country…



???????????????????????? pic.twitter.com/5tlRtT7Ja9