मां जैसी ममता... बीमार छात्रा को पीठ पर उठाकर 6 KM चली स्कूल वार्डन, VIDEO वायरल

इंसानियत की मिसाल पेश करने वाला एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है. आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी क्षेत्र में स्कूल की एक वार्डन ने तेज बुखार से पीड़ित छात्रा को समय पर इलाज दिलाने के लिए करीब 6 किलोमीटर तक अपनी पीठ पर उठाकर पैदल सफर तय किया. इस भावुक पल का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो पर लोग इमोशनल कमेंट कर रहे हैं.
6 किलोमीटर तक पीठ पर उठाकर पहुंचाया
इस वीडियो को @SailajaRayapati नाम से 'एक्स' पर शेयर किया गया है. इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्कूल वार्डन हेमा बीमार छात्रा को अपनी पीठ पर लेकर पहाड़ी और जंगल वाले कठिन रास्ते से गुजरती दिखाई दे रही है. बताया गया कि इलाके में वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुद छात्रा को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने का फैसला किया.
విధి పట్ల నిబద్ధతతో, బాధ్యతను మానవత్వంతో నిర్వర్తించిన వార్డెన్ హేమకు హృదయపూర్వక అభినందనలు— Dr. Sailaja Rayapati (@SailajaRayapati) July 2, 2026
మానవత్వం, సేవాభావం, విధి పట్ల నిబద్ధతకు నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలిచిన పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా గుమ్మలక్ష్మీపురం గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాల వార్డెన్ శ్రీమతి హేమ గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు💐💐… pic.twitter.com/wdciA9wVaW
मुश्किल रास्ते के बाद भी नहीं हारी हिम्मत
पोस्ट के अनुसार, करीब 6 किलोमीटर लंबे इस सफर में श्रीमती हेमा ने ऊबड़-खाबड़ रास्तों और पहाड़ियों को पार किया. उनका मकसद सिर्फ इतना था कि छात्रा को बिना देर किए इलाज मिल सके. इस घटना ने दूरदराज के आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य और परिवहन सुविधाओं की कमी की ओर भी ध्यान खींचा है.
सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ
यह वीडियो शेयर होने के बाद लोग श्रीमती हेमा की जमकर सराहना कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा,'Thank you Smt.Hema for your KINDNESS. सरकार को दूर-दराज के हॉस्टलों के लिए ट्रांसपोर्ट और हेल्थकेयर जैसी बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखना होगा.' दूसरे यूजर ने लिखा,'बहुत बढ़िया, मैडम'.
(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)
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