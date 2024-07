ब्लड सैंपल लेने के लिए नस ढूंढने का आसान तरीका, आनंद महिंद्रा ने शेयर की हाई-टेक डिवाइस, वायरल हुआ Video

आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, उतने ही अच्छे इंसान भी हैं. वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने फैंस और फॉलोअर्स के साथ अक्सर दिलचस्प और मजेदार वीडियो और कहानियां शेयर करते हैं. और इस तरह वो खुद को लोगों से जोड़े रखते हैं. आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे वीडियो और बातें भी शेयर करते हैं जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है और लोग उन्हें एन्जॉय भी करते हैं. महिंद्रा अपने जुगाड़ू और ज्ञानवर्धक ट्वीट्स के लिए सुर्खियों में रहते हैं.

अब आनंद महिंद्रा ने लोगों के साथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी शेयर की है, जिसकी जानकारी कम ही लोगों को है. दरअसल, आनंद महिंद्रा ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें ऐसी तकनीक दिखाई गई है जिसके तहत इंफ्रा-रेड का इस्तेमाल करके नसों को बड़ी आसानी ब्लड कलेक्शन के लिए या इंजेक्शन लगाने के लिए ढूंढा जा सकता है. अक्सर क्या होता है कि जब लोग ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो नस आसानी से नहीं मिलने की वजह से या तो कई बार सुई लगवानी पड़ती है. जब तक नस न मिल जाए.

देखें Video:

Using infrared light to locate veins.



Saving the pain from repeated attempts to find a vein when drawing blood.



It's often the smallest, least glamorous inventions which significantly improve our medical experience and hence, the quality of our lives… pic.twitter.com/XgZI8Bcf2m