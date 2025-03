भारत में कब और कहां हुई थी कॉफी की शुरुआत ? आनंद महिंद्रा ने शेयर की इस हिल स्टेशन से जुड़ी दिलचस्प कहानी

महिंद्रा ग्रुप के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा हर रविवार को भारत के शानदार पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के अपने मिशन को जारी रखते हैं. इस बार, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लुभावनी तस्वीर शेयर करके कर्नाटक के खूबसूरत हिल स्टेशन चिकमगलुरु के आकर्षण को उजागर किया.

आनंद महिंद्रा ने अपने पोस्ट पर कैप्शन लिखा, "चिकमगलुरु, कर्नाटक. अप्रत्याशित स्थानों में रहस्य की खोज," जिसने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

Chikkamagaluru, Karnataka



Finding mystery in unexpected places.



This is also where the first coffee bushes in India were planted around 1670, by Baba Budan, who brought in coffee beans from Yemen. #SundayWanderer



(Courtesy: @TAdventurousoul ) pic.twitter.com/N52QyNUy4U