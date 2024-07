अमेरिका गॉट टैलेंड में भारतीय मूल की लड़की ने दी ऐसी परफॉर्मेंस, जजेस ही नहीं आनंद महिंद्रा भी हो गए इमोशनल

इंटरनेट पर इन दिनों एक बच्ची का वीडियो छाया हुआ है, जिसमें एक भारतीय मूल की बच्ची ने अमेरिका में अपनी आवाज के बल पर जजों का दिल जीत लिया. वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रही नौ साल की इस बच्ची का नाम प्रणयस्का मिश्रा है, जिन्होंने 'अमेरिका गॉट टैलेंट' में टीना टर्नर के मशहूर गाने 'रिवर डीप माउंटेन हाई' पर दिल छू लेने वाली परफॉर्मेंस के बल पर हेदी क्लम से गोल्डन बजर जीत लिया, जिसे देखकर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा भी इमोशनल हो गए और उन्होंने एक प्यारे से मैसेज के साथ प्रणयस्का का वीडियो शेयर किया.

वायरल हो रहा ऑडिशन का यह वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, जिसे देखकर आनंद महिंद्रा तक भावुक हो उठे. वीडियो की शुरुआत में प्रणयस्का गुलाबी रंग की ड्रेस पहने स्टेज पर आती नजर आती है. स्टेज पर आकर वो जजेस को बताती हैं कि, उन्हें हमेशा से ही गाना पसंद है. इससे उन्हें खुशी मिलती है. प्रणयस्का ने कहा कि, 'जब मैं चार साल की थी, तो मैं दिखावा करती थी कि मेरे पास माइक्रोफोन है और मुझे लगता था कि मैं पूरी दुनिया के लिए गा रही हूं.'

जब जजेस ने बच्ची से पूछा कि, चुने जाने के बाद वो सबसे पहले किसे कॉल करेंगी, तो प्रणयस्का ने जो जवाब दिया उसे सुनकर जजेस ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद हर एक शख्स और यहां तक कि आनंद महिंद्रा भी इमोशनल हो गए. प्रणयस्का ने बताया कि, सिलेक्ट होने के बाद वो सबसे पहले अपनी दादी को कॉल करेंगी, क्योंकि वो हमेशा उसे बड़े स्टेज पर देखना चाहती थीं. अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से प्रणयस्का ने जजेस का दिल जीत लिया, जिसके बाद हेदी क्लम ने स्टेज पर आकर प्रणयस्का को गले से लगा लिया. इसके बाद हेदी क्लम प्रणयस्का से अपनी दादी को कॉल करने के लिए कहती हैं. इसके साथ ही गोल्डन बजर दबाकर बच्ची के ऑडिशन में पास होने का ऐलान कर देती हैं.

