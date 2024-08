आनंद महिंद्रा ने शेयर किया ऐसा वीडियो, जिसे देख लोगों को याद आ गया अपना बचपन

Anand Mahindra Viral Post: महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया की दुनिया में काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं. शायद यही वजह है कि, उनके द्वारा पोस्ट की गई चीजें पल भर में ही वायरल हो जाती है, जिस पर यूजर्स का अच्छा-खासा रिस्पांस देखने को मिलता है. उनके पोस्ट ना सिर्फ मोटिवेशनल होते हैं, बल्कि काफी ज्यादा क्रिएटिव भी होते है. हाल ही में उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसे देखकर लोगों को अपना बचपन याद आ रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो में स्कूल के दिनों को याद करते हुए एक पेपर प्लेन बनाने का शानदार डिजाइन लोगों को दिखाया है, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

बचपन के दिनों की याद ताजा करता वीडियो (Anand Mahindra X post)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो को आनंद महिंद्रा ने अपने अकाउंट @anandmahindra से शेयर किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है 'पता नहीं बच्चों को अब भी इसमें दिलचस्पी है या नहीं, लेकिन मेरे स्कूल के दिनों में सबसे दूर तक जाने वाले पेपर प्लेन को डिजाइन करना एक शौक था. काश मैंने उन दिनों यह डिजाइन देखा होता, तो मैं आसानी से प्रतियोगिता जीत जाता.' महज 41 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 2 लाख 94 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं.

यहां देखें वीडियो

Don't know if kids are still interested but in my school days designing the farthest travelling paper plane was a preoccupation



Wish I had seen this design in those days… would have handily won the competition. #Sunday is perfect for paper planes…pic.twitter.com/jifbSuwtxy