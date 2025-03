आनंद महिंद्रा ने कुछ इस तरह किया सुनीता विलियम्स का स्वागत, बोले- उन्हें धरती पर वापस देखना बहुत बड़ी राहत...

सुनीता विलियम्स (Sunita Williams) अपने साथियों के साथ 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद धरती पर वापस लौट आई हैं. उनके वापस लौटने पर पूरे भारत में खुशी का माहौल है. जैसे ही SpaceX का ड्रैगन कैप्सूल अपने क्रू के साथ फ्लोरिडा के समंदर में स्पलैशडाउन करने वाला था, उससे थोड़ी देर पहले कुछ वक्त के लिए हर किसी की सांसें थम गई. फिर थोड़ी देर में पैराशूट खुला और ड्रैगन ने समंदर में गोता लगाया तो हर कोई खुश हो गया. सुनीता के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आने पर भारत में खुशी का माहौल है, लोग उनकी वापसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं.

उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने भी सुनीता विलियम्स की वापसी पर एक पोस्ट शेयर कर उनके साथ अपनी “संयोगपूर्ण मुलाकात” को याद किया, जब नासा की अंतरिक्ष यात्री 9 महीने के लंबे मिशन पर अंतरिक्ष में रहने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटीं. विलियम्स, जो साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर के साथ अंतरिक्ष में आठ दिवसीय मिशन पर गई थीं, उनको नौ महीने तक शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनके द्वारा अंतरिक्ष में ले जाए जाने वाले स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में कई तकनीकी खराबी आ गई थी.

क्रू-9 मिशन के भाग के रूप में विलियम्स और विल्मोर ने अपनी अंतरिक्ष उड़ान का समापन अटलांटिक महासागर में उतरने के साथ किया, जहां उन्होंने पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश की चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पार किया.

When the SpaceX recue mission was launched, I recalled this chance encounter almost two years ago with @Astro_Suni in Washington.



It was an enormous relief to see her and her colleagues' successful splashdown back on earth a few hours ago.



She is courage personified and… https://t.co/E64p9YX5t3