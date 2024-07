डांसिंग पुलिसवाले का ये अंदाज़ देख फैन हुए आनंद महिंद्रा, बोले- अपने काम को जियो तो ऐसे जियो

Anand Mahindra Shares Dancing Cop Video : भारत में हुनरबाजों की कमी नहीं है. इसका अंदाजा सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है, जिसमें मध्य प्रदेश के ट्रैफिक पुलिसकर्मी रंजीत सिंह को ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए गजब के मूव्स लगाते देखा जा सकता है. उनका ये अनोखा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, अपने डांस के शौक को जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करते हुए उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया है. अब अपने इस अनोखे टैलेंट से उन्होंने उद्योगपति आनंद महिंद्रा का भी दिल जीत लिया है.

डांसिंग कॉप के नाम से मशहूर रंजीत सिंह (indore dancing cop ranjeet singh का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा और पसंद किया जा रहा है. ये पहली बार नहीं है जब उनका कोई वीडियो इस कदर वायरल हुआ है. पहले भी उनके कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचते रहे हैं. हाल ही में उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने X (पूर्व में ट्विटर) पर डांसिंग कॉप का एक वीडियो शेयर करते हुए इसे मंडे मोटिवेशन बताया. 4 मिनट की इस क्लिप को अपने अकाउंट @anandmahindra से शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि, 'यह पुलिसकर्मी इस बात को साबित करता है कि बोरिंग काम जैसी कोई चीज नहीं है. यह वही हैं जो आप इसे बनाना चाहते हैं. #MondayMotivation.'

यहां देखें वीडियो

This cop proves that there is NO such thing as boring work.



It is whatever you choose to make of it.#MondayMotivation



pic.twitter.com/ItrI7yjAe2