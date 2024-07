स्टेशन पर खड़ी थी ट्रेन, पास जाकर देखा तो हिल गया लोगों का दिमाग, अनोखी गाड़ी देख आप भी पकड़ लेंगे सिर

कुछ लोगों को ट्रेन से ज्यादा बस में सफर करना पसंद होता है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ऐसी गाड़ी दिखाई गई, जो आपको बस और ट्रेन दोनों का आनंद दिलाएगी. एक्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दूर से दिख रही ट्रेन पास जाकर बस जैसी फीलिंग देने लगती है. लोगों को ये जानकर मजाक लग रहा होगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपको भी इस बात पर यकीन हो जाएगा. वीडियो देखने के बाद यूजर्स पोस्ट पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

वायरल हो वीडियो में आप देखेंगे कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि किसी स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हुई है. लेकिन जैसे-जैसे कैमरा पास जाता है तो आपको पता चलेगा कि ट्रेन के पहिए लोहे के नहीं बल्कि रबर के टायर लगे हैं. पास से देखने पर यह समझ आता है कि ये सिर्फ ट्रेन जैसी दिखने वाली बस है, न कि असली ट्रेन. ये वीडियो लोगों को भी खूब हैरान कर रहा है. वैसे ये वीडियो हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी का बताया जा रहा है. जहां पर यह ट्रेन जैसी दिखने वाली बस खड़ी है. इसका इस्तेमाल फिल्म में ट्रेन सीक्वेंस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता होगा. वीडियो के कैप्शन में लिखा- कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था.

देखें Video:

Nobody was ready for this 🤭😵‍💫pic.twitter.com/rhGQWhlJKU