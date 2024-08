कछुए को जबड़े में भरकर खाने की कोशिश कर रहा था मगरमच्छ, आगे जो हुआ, आप कल्पना भी नहीं कर सकते

मगरमच्छ बेहद खतरनाक होते हैं, जिनके नाम से ही लोग सहम जाते हैं. इसीलिए जब भी हमें कोई ऐसी घटना सुनने को मिलती है जहां किसी इंसान या जानवर का मगरमच्छ से सामना होता है, तो हम यही अंदाज़ा लगाते हैं कि मगरमच्छ के आगे तो कोई भी नहीं बच सकता है. लेकिन सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मगरमच्छ एक कछुए को अपना शिकार बनाते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन इस वीडियो आगे कुछ ऐसा होता जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा.

वायरल क्लिप, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया है, उसमें एक भूखा मगरमच्छ कछुए को अपना भोजन बनाने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि कछुआ, मगरमच्छ के मुंह के अंदर मजबूती से फंसा हुआ है. फिर भी, अपने शिकारी के सामने झुकने के बजाय, कछुए का मोटा, लचीला खोल उसके कवच के रूप में कार्य करता है, जिससे वह बिना किसी नुकसान के मगरमच्छ के मुंह से बच निकलता है.

देखें Video:

