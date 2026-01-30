Pilot retirement : अपनी पसंदीदा नौकरी को अलविदा कहने का दुख अलग ही होता है. जिस नौकरी को आप कई सालों से कर रहे हो और फिर उससे रिटायरमेंट लेना पड़े तो उससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता है. एयर इंडिया के एक सीनियर पायलट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने 23 साल नौकरी करने के बाद जब आखिरी उड़ान भरी तो इमोशनल हो गए. उनकी आखिरी फ्लाइट में उनकी फैमिली, साथियों ने इसे और यादगार बना दिया. इस वीडियो को कैप्टन ओम की बेटी ने नैरेट किया था जिसने लोगों का दिल छू लिया है.

इमोशनल हुए कैप्टन

वीडियो में कैप्टन ओम सबसे पहले अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेते हैं. उसके बाद उनकी बेटी की आवाज सुनाई देती है. वो कहती है आखिर वो समय आ ही गया जो 23 साल पहले शुरू हुआ था और अब अपने मुकाम पर है. ओम ने बताया कि पायलट बनने से पहले दो साल की उन्होंने ट्रेनिंग की. जिसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ वो लंबे समय से जुड़े थे. उन्होंने कहा कि मैं एक्सप्रेस का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे उड़ने का मौका दिया.

ऐसी मिली फेयरवेल

ओम जब आखिरी बार अपनी ड्यूटी पर गए तो उन्हें साथियों से फूल और केक कट करवाकर फेयरवेल दी. फ्लाइट में जाते ही ओम ने अनाउंसमेंट की ये उड़ान उनके लिए बहुत खास है क्योंकि पहली बार उनकी बेटी और पत्नी उनके साथ यात्रा कर रही हैं. ये मेरी आखिरी उड़ान है. आप चिंता न करें आप सुरक्षित हाथों में हैं. मेरे पास 23 सालों का अनुभव है. वीडियो के आखिर में ओम ने अपने प्लेन को चूमा. इस वीडियो में उन्होंने अपने पिता को भी याद किया. उन्होंने कहा वो मेरे सबसे बड़े प्रेरणा के स्त्रोत थे और एक अच्छे पायलट होने के साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी थे. ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और लोग इस पर ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं.