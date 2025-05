फैक्ट्री में टेस्टिंग के दौरान हाथापाई पर उतरा रोबोट, मचाया ऐसा तांडव...वर्कर को भागकर बचानी पड़ी जान

Robot Attack CCTV Footage: चीन की एक फैक्ट्री (Chinese factory) से सामने आए एक चौंकाने वाले वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इस वीडियो में एक ह्यूमनॉइड रोबोट (Humanoid Robot) अचानक अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और अपने ऑपरेटरों पर ही हमला करने लगता है. बताया जा रहा है कि, यह घटना चीन के एक इंडस्ट्रियल यूनिट में हुई, जहां यूनिट्री H1 नामक रोबोट (Unitree H1 humanoid robot) का परीक्षण किया जा रहा था.

चीन की फैक्ट्री में रोबोट ने किया हमला (Chinese AI incident)

CCTV फुटेज में दिखाया गया कि यह रोबोट एक क्रेन से लटका हुआ था और दो लोग उसके मूवमेंट्स का निरीक्षण कर रहे थे. शुरुआत में रोबोट सामान्य तरीके से चल रहा था, लेकिन अचानक उसमें गड़बड़ी आ गई और उसने अपने हाथ-पैर बेतरतीब तरीके से हिलाना शुरू कर दिया. इस दौरान वहां मौजूद ऑपरेटर घबरा गए और खुद को बचाने के लिए पीछे हटने लगे. वीडियो में देखा जा सकता है कि, रोबोट इतना अनियंत्रित हो गया कि उसके साथ जुड़ा कंप्यूटर और अन्य सामान ज़मीन पर गिर पड़ा. एक ऑपरेटर ने हिम्मत दिखाते हुए रोबोट के स्टैंड को संभालने की कोशिश की, ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके.

यहां देखें वीडियो

An AI robot attacks its programmers as soon as it is activated in China. pic.twitter.com/d4KUcJQvtD