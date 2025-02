चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल में AI रोबोट हुआ बेकाबू, भीड़ पर झपटा, लोग बोले- यह तो बस शुरुआत है

AI Robot Attacks Crowd At China Festival: चीन के तियानजिन शहर में आयोजित (China festival) 'स्प्रिंग फेस्टिवल गाला' (Spring Festival Gala) के दौरान एक चौंकाने वाली घटना घटी, जब एक AI संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट भीड़ की तरफ बेकाबू होकर झपट पड़ा. यह घटना 9 फरवरी को हुई, जिसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक रंग-बिरंगे कपड़े पहने humanoid robot अचानक अपनी जगह से निकलकर दर्शकों की ओर दौड़ने लगता है. सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हरकत में आते हुए उसे काबू में किया और भीड़ से दूर ले गए, जिससे कोई बड़ा हादसा होने से टल गया.

आयोजकों ने बताई 'तकनीकी खराबी' की वजह (Humanoid robot attacks crowd)

फेस्टिवल के आयोजकों ने इस घटना को ज्यादा तूल न देते हुए इसे "रोबोटिक फेलियर" यानी तकनीकी खराबी करार दिया. आयोजकों ने यह भी कहा कि, रोबोट ने इवेंट से पहले सभी सुरक्षा परीक्षण पास किए थे, लेकिन यह अनहोनी एक सॉफ़्टवेयर गड़बड़ी की वजह से हुई. यह रोबोट यूनिट्री रोबोटिक्स (Unitree Robotics) कंपनी द्वारा निर्मित "humanoid agent AI avatar" था. विशेषज्ञों का मानना है कि, इसकी असामान्य हरकतें किसी सॉफ़्टवेयर गड़बड़ी (software glitch) की वजह से हुईं.

