AI का जादू या खतरा? एक वीडियो ने खोली आंखें, देख आप भी चौंक उठेंगे

सोशल मीडिया की चमकती दुनिया में जो दिख रहा है, क्या वह सच भी है? एक वीडियो ने ऐसा सन्नाटा फैलाया कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए...आखिर असलियत क्या है और नकली क्या?

AI Deepfake Video: आजकल इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ मुमकिन सा लगता है, लेकिन बेंगलुरु के यूट्यूबर ईशान शर्मा ने जो वीडियो शेयर किया, उसने लोगों के जहन में हलचल मचा दी. इस वायरल वीडियो में वह कभी टेलर स्विफ्ट बन जाते हैं, कभी निर्मला सीतारमण, तो कभी शाहरुख खान और डोनाल्ड ट्रंप. चेहरा, आवाज, उम्र...सब कुछ बदल जाता है और वह दावा करते हैं कि यह सब AI Deepfake तकनीक से हुआ है.

बदलता चेहरा, बदलती हकीकत (Changing Faces, Changing Reality)

वीडियो में ईशान साफ कहते हैं कि, 'अब सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज पर भरोसा मत कीजिए. मैं अपना चेहरा, जेंडर और आवाज बदल सकता हूं.' उनका मकसद लोगों को AI awareness देना था. यह वीडियो X पर तेजी से वायरल हुआ और AI deepfake video, Ishaan Sharma, social media trust जैसे keywords ट्रेंड करने लगे. कई यूजर्स ने इसे जरूरी चेतावनी बताया. कुछ ने सरकार से AI regulation और deepfake guidelines की मांग भी की. हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि निजी यूजर्स पर पूरा कंट्रोल मुमकिन नहीं है.

Deepfake का खतरा कितना बड़ा? (How Dangerous Are Deepfakes?)

Journal of Innovation and Knowledge में छपी एक स्टडी के मुताबिक, deepfake technology लोकतंत्र और सामाजिक भरोसे के लिए खतरा बन सकती है. यह चुनावों को प्रभावित कर सकती है, फेक कंटेंट फैला सकती है और साइबर सिक्योरिटी रिस्क बढ़ा सकती है.

क्या Deepfake के फायदे भी हैं? (Are There Any Benefits of Deepfakes?)

अगर जिम्मेदारी से इस्तेमाल हो तो AI deepfake फिल्म निर्माण, education technology और cybersecurity में मददगार साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए सख्त नैतिक मानक जरूरी हैं. यूं तो AI अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. ऐसे में सच और झूठ के बीच फर्क समझना बेहद जरूरी है. जागरूक रहना ही सबसे बड़ी हिफाजत है.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.

