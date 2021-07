आखिर क्यों ताज्जुब से फटी रह गईं इस कुत्ते की आंखें..? देखें मजेदार Video

इस वीडियो को देखने के बाद सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस कुत्ते ने ऐसा क्या देखा की इसकी आंखे ताज्जुब से फटी रह गई. पोस्ट होने के साथ तेजी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर यूजर भी मजेदार प्रतिक्रिया देने से नहीं चूक रहे है. @FrançoiseDesaules ने वीडियो पर कमेंट कर लिखा है कि "That's me!", तो एक दूसरे यूजर @Luciane ने कमेंट करते हुए लिखा कि "He's a great actor for an action movie!". वायरल वीडियो में कुत्ते के फेस एक्सप्रेशन को देखकर हर कोई हैरान है. कई यूजर तो ऐसे भी है, जिन्हें कुत्ते के कान को कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहे है.

इस वीडियो से ये भी साफ है कि जानवरों में न केवल इंसानों की तर्ज पर संवेदनाएं होती है, बल्कि कई बार वे फेस एक्सप्रेशन देने में भी कामयाब रहते हैं. हालांकि इस प्रकार का इंसानी फेस एक्सप्रेशन जानवरों में कम ही देखने को मिलता है. वीडियो को अबतक 90,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 7 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है.