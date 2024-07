बिलकुल AC जैसी ठंडी हवा...कोलकाता की उमस भरी गर्मी से परेशान शख्स ने कर दी बेंगलुरु में आकर रहने की बात, लोग चिढ़ गए

बेंगलुरु, जो अपने ठंडे और सुहाने मौसम के लिए जाना जाता है, अक्सर गर्म शहरों में रहने वालों का ध्यान खींच लेता है. कर्नाटक की राजधानी, जिसे "गार्डन सिटी" के नाम से भी जाना जाता है, के निवासी हर गर्मियों में अपने खूबसूरत मौसम का आनंद लेते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं.

ऐसे ही एक उदाहरण में कोलकाता के एक आगंतुक ने सोशल मीडिया पर शहर के ताज़ा मौसम की सराहना की और इसकी तुलना पश्चिम बंगाल की राजधानी से की और इसे "खुली हवा वाला सौना" कहा. इस पोस्ट को इंटरनेट पर लोगों ने खूब पसंद किया और कई अनोखे जवाब भी मिले.

कोलकाता के निवासी अनुराग दास ने बेंगलुरु का दौरा किया और शहर के मौसम पर अपनी मनोरंजक प्रतिक्रिया साझा करने के लिए एक्स का रुख किया. उनकी पोस्ट, जो अब वायरल हो रही है, में उनका आकर्षक आश्चर्य है कि बेंगलुरु की जलवायु कोलकाता से कितनी अलग है, जो आपको कुछ ही समय में पसीने से लथपथ कर देती है.

Stepping out of Bengaluru Airport, the air outside is almost as pleasant as AC. In July.



Compare it with the open-air sauna that is Kolkata, which leaves you drenched in sweat in minutes.



I am now willing to do a PhD. in Kannada, if it means I can stay here forever.