इस कालीन में छिपा है एक फोन, खोजना हो रहा है मुश्किल, 2 मिनट में भी नहीं ढूंढ पाएंगे

Where is Phone: सोशल मीडिया पर हमें कई तस्वीरें ऐसी देखने को मिल जाती हैं, जिन्हें देखने के बाद हमारा सिर चकरा जाता है. एक पुरानी तस्वीर लोगों के लिए अभी भी चुनौती बनी हुई है. इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक कालीन है और एक फोन कालीन में छिपा हुआ है. लोगों को इस कालीन में फोन को खोजना (A phone is hidden in this carpe) मुश्किल लग रहा है. अगर आपकी नज़रें हैं तेज़ तो कालीन में छिपे फोन को खोजिए. वैसे इस फोन को खोजने के लिए 2 मिनट का समय है. खोजने के बाद कमेंट करके जानकारी दें.