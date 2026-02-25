विज्ञापन
90 साल की उम्र में भी स्टेयरिंग पर कमाल, ट्रैफिक में फर्राटे से गाड़ी चलाती जम्मू की ‘दादी’ हुईं वायरल

जम्मू के कठुआ की 90 वर्षीय महिला का ड्राइविंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उनका आत्मविश्वास और जज्बा लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है.

90 साल की उम्र में भी स्टेयरिंग पर कमाल, ट्रैफिक में फर्राटे से गाड़ी चलाती जम्मू की ‘दादी’ हुईं वायरल
90 की उम्र में ट्रैफिक में फर्राटे से गाड़ी चलाती दादी हुईं वायरल

उम्र बढ़ने के साथ लोग अक्सर अपनी सक्रियता कम कर देते हैं, लेकिन जम्मू के कठुआ की एक 90 वर्षीय बुजुर्ग ने इस सोच को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में वह व्यस्त सड़कों पर अपनी मारुति ऑल्टो बेहद आत्मविश्वास और मस्ती के साथ चलाती नजर आ रही हैं. उनकी ड्राइविंग देखकर लोग उन्हें प्रेरणा की मिसाल बता रहे हैं.

ट्रैफिक में दिखाया गजब का आत्मविश्वास

यह दिल छू लेने वाला वीडियो बाइक राइडर विशाल ललोत्रा ने अपने बॉडी कैमरे से रिकॉर्ड किया है. वीडियो की शुरुआत में वह सड़क पर ‘दादी' को आराम से मोड़ लेते और ट्रैफिक के बीच बिना किसी घबराहट के गाड़ी चलाते देखते हैं. उनके हाव-भाव में न तो कोई डर दिखता है और न ही हिचकिचाहट. ऐसा लगता है मानो उन्हें सड़क का हर अनुभव अच्छी तरह हो और ड्राइविंग उनके लिए खुशी का जरिया हो.

देखें Video:

घर तक पहुंचे बाइक राइडर

दादी की ड्राइविंग से प्रभावित होकर विशाल उनका पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंच जाते हैं. वहां उनसे मुलाकात के दौरान महिला बताती हैं कि उनकी उम्र 90 साल से ज्यादा है. वह कहती हैं कि गाड़ी चलाने से उन्हें खुशी मिलती है और सबसे बड़ी बात, इससे उन्हें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास महसूस होता है. विशाल उनके साथ शहर में एक छोटी ड्राइव पर भी जाते हैं.

लोगों के लिए बनीं प्रेरणा

वीडियो का एक खास पल सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच रहा है. जब दादी गाड़ी चला रही होती हैं, तो एक स्कूटी सवार उन्हें सम्मान देते हुए रास्ता दे देता है. यह दृश्य दिखाता है कि सड़क पर भी लोग उनके जज्बे की सराहना कर रहे हैं. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें इंस्पिरेशनल और अनस्टॉपेबल बताया. कई यूजर्स का कहना है कि उन्होंने उम्र से जुड़े पुराने नजरिए को बदल दिया है. आज के समय में, जब बुजुर्गों को अक्सर सीमित दायरे में देखने की सोच बन जाती है, तब कठुआ की यह दादी साबित कर रही हैं कि जिंदगी को अपने तरीके से जीने की कोई उम्र नहीं होती.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

