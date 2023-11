8 साल की बच्ची ने ऐसे बजाया वायलिन, देखते रह गई पब्लिक, पियानो के संग जुगलबंदी ने बांध दिया समां

यहां देखें वीडियो

शानदार जुगलबंदी (This 8 years old violinist shocked everyone)

Figen नाम के ट्विटर यूजर ने ये वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक शख्स पियानो बजाता नजर आ रहा है. नजारा किसी मॉल का लगता है, जहां उसके पास एक बच्ची आती है और सवाल करती है कि, क्या वो रिवर फ्लोज इन यू की धुन बजा सकते हैं. पियानोवादक उसे धुन बजाकर दिखाता है, जिसके बाद बच्ची सवाल करती है कि क्या वो उनके साथ मिलकर वायलिन बजा सकती है. इस पर पियानो वादक खुशी-खुशी हां कहता है. इसके बाद ये बच्ची पियानो बजाना शुरू कर देती है. 8 साल की इस बच्ची का अंदाज बिलकुल एक्सपर्ट की तरह दिखता है और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंजॉय करते हुए वायलिन बजाती है. बच्ची का ये अंदाज और पियानो का साथ देखकर आसपास मौजूद लोग भी थम जाते हैं और इस जुगलबंदी का मजा लेते नजर आते हैं.

दुनिया को ऐसे ही लोगों की जरूरत (River Flows In You violin and piano cover)

इस वीडियो को देखकर लोग भी संगीत की इस जुगलबंदी में डूबते चले जा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि, 'वाकई संगीत की कोई जुबां नहीं होती.' एक यूजर ने लिखा कि, 'सभी को संगीत की जुबान बोलनी चाहिए, जो बहुत मीठी होती है.' सभी यूजर्स अमेजिंग, वंडरफुल जैसे शब्द लिखकर इस वीडियो की तारीफ कर रहे हैं.