70 साल की भारतीय महिला ने एक बच्चे को दिया जन्म, लोगों ने कहा- ये चमत्कार है!

चमत्कार (Miracles) कभी भी, कहीं भी हो सकता है. अभी हाल ही भारत में एक चमत्कार देखने को मिला है. मामला कच्छ, गुजरात के लिए है. जिस उम्र में लोग दादी-नानी बनने की होती है, उस उम्र में 70 साल की एक महिला एक बच्चे की मां बनी है. (70-year-old woman gives birth to her first child) इस ख़बर के बाद सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है. लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं, वहीं अन्य सोशल मीडिया यूज़र इस ख़बर पर कमेंट्स कर रहे हैं.