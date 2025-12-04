सहारा रेगिस्तान की छाती पर मिले काले धब्बे, देखकर NASA भी चौंका, आखिर ये है क्या?

Mysterious Desert Patterns: आप सोचिए...अनंत तक फैली सुनहरी रेत, जहां हवा भी जैसे फुसफुसाकर चलती हो. इसी शांत रेगिस्तान के दिल में NASA ने फिर एक रहस्य ढूंढ निकाला. ये तीन काले, गोल-से मेसा, जो करोड़ों साल पुराने हैं. ये नजारा किसी साइंस-फिक्शन फिल्म का नहीं, बल्कि मॉरिटानिया का है, जिसे अंतरिक्ष में मौजूद एक अंतरिक्ष यात्री ने मई 2023 में कैद किया था. इन तीनों काली चोटियों को देखकर पहला सवाल यही उठता है, आखिर ये इतने एक जैसे क्यों दिखते हैं? और ये रेत को दो बिल्कुल अलग-अलग रूपों में कैसे बांट देती हैं?

स्पेस से आया ऐसा स्नैपशॉट जो चौंका दे (NASA Mauritania mesas)

indiandefencereview के मुताबिक, मॉरिटानिया की रेत से उभरते ये तीन छायादार पठारों ने एक बार फिर वैज्ञानिकों को मोहित कर लिया है. NASA के Earth Observatory ने बताया कि ये 'black mesas' ऊपर से बिल्कुल काले धब्बों जैसे दिखते हैं. असल में ये काला रंग है rock varnish. मिट्टी, मैंगनीज और आयरन ऑक्साइड की बेहद पतली परत, जो हजारों साल में जीवाणुओं की मदद से बनी है, यानी प्रकृति ने खुद इन्हें चांद की सतह जैसा काला कवच पहनाया है. इनकी बनावट लगभग गोल और ऊपरी हिस्सा बिल्कुल समतल है, जैसे किसी ने रेगिस्तान में तीन काले ताज रख दिए हों.

रेत का जादू...एक तरफ पहाड़ चढ़ती रेत, दूसरी तरफ बिल्कुल सूना मैदान (NASA Earth Observatory)

NASA की रिपोर्ट में सबसे रोचक बात ये है कि इन मेसा के दोनों ओर रेत का व्यवहार एकदम उल्ट है.

पूर्व दिशा में....तेज हवाएं रेत को उठाकर मेसा की ढलानों पर चढ़ाती हैं. ये रेत आगे चलकर barchan dunes बनाती है. चांद के आकार वाली खूबसूरत रेत की लहरें, जो मेसा के पीछे पूंछ की तरह फैल जाती हैं.

पश्चिम दिशा में...हवाएं इतने वेग से चलती हैं कि रेत टिक ही नहीं पाती. वहां एक 'dune-free corridor' बन जाता है...मानो किसी ने रेगिस्तान का एक हिस्सा पूरी तरह साफ कर दिया हो. यही विरोधाभास इन मेसा को और रहस्यमय बना देता है. एक तरफ रेत का संसार, दूसरी तरफ रेगिस्तान का खालीपन.

पैलियोजोइक युग की गूंज, एक ही चट्टान से जन्मे तीन भाई (Eye of the Sahara)

वैज्ञानिक बताते हैं कि 541 से 252 मिलियन साल पहले ये तीनों मेसा एक ही विशाल चट्टान थे. हवा और पानी की सदियों पुरानी मार ने इन्हें अलग-अलग टुकड़ों में तोड़ दिया. ये संरचनाएं मॉरिटानिया की मशहूर Richat Structure (Eye of the Sahara) की याद दिलाती हैं. दुनिया में अमेरिका से लेकर मंगल ग्रह तक, ऐसे मेसा प्रकृति की वही कहानी सुनाते हैं...हवा, पत्थर और समय की.

