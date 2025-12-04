विज्ञापन
क्रिसमस आते इस महिला के लिए क्यों पगला जाते हैं दुनियाभर के मर्द, करते हैं ऐसी-ऐसी डिमांड

फेस्टिवल की चमक के बीच कई लोग अकेलापन महसूस करते हैं. ऐसे में उनके इस इमोशनली खालीपन को भरते हुए गिगी दिसंबर को बना देती हैं 'फैंटेसी' वाला महीना. हर साल दिसंबर आते ही 'नॉटी मिसेज क्लॉज' बनकर पुरुषों की क्रिसमस से जुड़ी अजीबोगरीब फैंटसी को पूरा करती हैं.

दिसंबर आते ही ये महिला बन जाती है 'नॉटी मिसेज क्लॉज'...मर्दों कीइस अजीब क्रिसमस फैंटेसी का सच चौंका देगा!

Naughty Mrs Claus Trend: दिसंबर का महीना आमतौर पर गर्म चाय, रोशनी, परिवार और त्योहार की खुशियों से भरा होता है, लेकिन हर किसी की कहानी इतनी फिल्मी नहीं होती. कई लोग इस मौसम में अकेलेपन और तनाव का सामना करते हैं और यहीं से शुरू होती है एक अनोखी कहानी. डेली स्टार के मुताबिक, ब्रिटेन की 30 वर्षीय गिगी पैट्सी हर साल दिसंबर आते ही 'नॉटी मिसेज क्लॉज' बन जाती हैं. सुनने में अजीब लगता है, पर यही उनका काम है...लोगों की फेस्टिव फैंटेसी को हकीकत में बदलना.

अजीबोगरीब फैंटेसी: एल्फ की सजा से कस्टर्ड स्प्लॉशिंग तक (Christmas Fantasy)

गिगी बताती हैं कि दिसंबर उनका सबसे क्रिएटिव महीना होता है. उनके पास आने वाली डिमांड्स इतनी विचित्र होती हैं कि, सुनकर हंसी भी आती है और हैरानी भी. कोई उनसे 'नॉटी मिसेज क्लॉज' बनकर रोल-प्ले करवाता है, तो कोई चाहता है कि वह एक एल्फ को 'सजा' दें और कुछ लोग तो कस्टर्ड या क्रिसमस पुडिंग से पूरा स्प्लॉशिंग सेशन करवाते हैं. एक बार तो उन्हें मिनस पाई हाथ से खिलानी पड़ी, जैसे किसी की 'सजा' हो. कुछ पुरुषों को बस उन्हें क्रिसमस ट्री सजाते हुए देखना ही पूरा शो लगता है. गिगी हंसते हुए बताती हैं, 'एक कपल ने तो टर्की बास्टर को भी रोल-प्ले में डालने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने धीरे से कहा...कुछ चीजें किचन में ही बेहतर लगती हैं.'

फैंटेसी के पीछे की सच्चाई, अकेलापन और तनाव (rich men pay for bizarre fantasies)

गिगी के मुताबिक, दिसंबर में उनकी बुकिंग अचानक बढ़ जाती है. कारण? अकेलापन और तनाव. बहुत से लोग परिवार से दूर होते हैं या रिश्तों की उलझनों में फंसे होते हैं. त्योहारों का दबाव उन्हें खुश दिखने पर मजबूर करता है और ऐसे में वे अपनी फैंटेसी के जरिए राहत ढूंढते हैं. इसके अलावा कई पुरुष क्रिसमस पार्टियों के लिए ट्रैवल करते हैं और अकेले होटल रूम में रुकते हैं, जहां उन्हें प्राइवेसी और समय दोनों मिल जाते हैं. गिगी कहती हैं, 'हम असल में उन लोगों को खुशी का छोटा-सा ब्रेक दे रहे होते हैं, जो इमोशनली टूटे होते हैं या ब्रेकअप झेल रहे होते हैं.'

