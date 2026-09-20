पीठ पर बस्‍ता, गले में पानी की बोटल... एक शख्स और उसके बचपन के दोस्तों ने 50 साल बाद घड़ी को पीछे घुमा दिया! वह अपने बचपन के दोस्‍तों के साथ 50 साल पहले उसी स्‍कूल में पहुंच गए, जहां वे पढ़ा करते थे. जब वे अपने पुराने स्कूल में फिर से मिले, स्टूडेंट्स की तरह कपड़े पहनकर बैकपैक और बच्चों की वॉटर बॉटल लेकर उन बेफिक्र दिनों को दोबारा जीया. अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब किसी टाइम मशीन में बैठकर 50 साल पहले के समय में पहुंच गए, तो ऐसा नहीं है.

उम्र 55 की दिल बचपन का!

दरअसल, इंस्टाग्राम यूजर राकेश नागर ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में कुछ बूढ़े लोग स्‍कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं. ये सब 1976 बैच के दोस्त हैं, जो उसी स्कूल में मिले जहां उन्होंने बचपन बिताया था. वीडियो में ग्रुप फॉर्मल शर्ट पैंट में आया जो पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म जैसी लग रही थी, कंधे पर बैकपैक और गले में रंग-बिरंगी बच्चों की वॉटर बॉटल लटकी थीं, क्लास के लिए तैयार, लेकिन इस बार 50 साल बाद बड़े होकर लौटे थे. हालांकि, इनका जज्‍बा और चेहरे की चमक वही बचपन वाली थी.

सभी लोग जैसे ही स्कूल गेट में घुसे साल गायब हो गए, दोस्त बड़ी मुस्कान के साथ हंसते हुए अंदर भागे. उन्होंने बचपन के गेम्स खेलने शुरू कर दिये. एक जगह पिट्ठू खेला, फिर लाइन बनाकर स्कूलयार्ड की फेमस ट्रेन डांस की, हंसते हुए साथ मूव किया. इस दौरान सभी के चेजरों पर वही बचपन वाली मुस्‍कान थी.

व्‍यूअर्स भी हुए भावुक

इस वीडियो के साथ नागर ने कैप्‍शन में लिखा- अक्सर सोचते थे, उन सुनहरे पलों को फिर से जीने पर कैसा लगेगा और आखिर कर दिखाया. हम सभी दोस्‍त उसी स्कूल पहुंचे जहां हंसे खेले और उम्रभर का साथ बनाया.' ये वीडियो देख लोग भी बेहद भावुक हो रहे हैं. एक व्यूअर्स ने कमेंट किया- अभी तक अपने स्कूल फ्रेंड्स से नहीं मिल पाया, लेकिन ये वीडियो देखकर खुशी हुई. अन्‍य व्‍यूअर्स ने लिखा- ऐसे ही एंजॉय करते रहो... 1976 बैच के लिए कुछ घंटों के लिए वही गेट, वही गेम्स और हंसी, बस बीच में 50 साल की यादें.