जापान में पानी के नीचे मिला पिरामिड, वैज्ञानिकों में मचा घमासान, आखिर क्या है 12000 साल पुराने शहर का रहस्य!

जापान के तट के पास 90 फीट ऊंचा पानी के नीचे एक "पिरामिड" पाया गया है. इस पिरामिड ने लोगों का ध्यान खींचा है और इसे लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं. लहरों के नीचे छिपी यह रहस्यमय संरचना, प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमारी वर्तमान समझ को चुनौती देने और इतिहास की किताबों को फिर से लिखने की क्षमता रखती है. 1986 में पाया गया, पत्थर का स्मारक जापान के रयूकू द्वीप के तट से समुद्र के नीचे 82 फीट की गहराई पर स्थित है. नुकीले-कोण वाली सीढ़ियों और लगभग 90 फीट की अनुमानित ऊंचाई वाले इस पिरामिड ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है, जिन्हें इसके आकार और संरचना को देखकर लगता है कि यह मानव निर्मित हो सकता है.

पत्थर पर किए गए परीक्षणों से पता चलता है कि यह 10,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है. अगर स्मारक वास्तव में मनुष्यों द्वारा बनाया गया था, तो यह क्षेत्र के जलमग्न होने से 12,000 साल से भी ज़्यादा पहले का होगा. यह कालक्रम स्मारक के निर्माण को मिस्र के पिरामिड और स्टोनहेंज जैसे अन्य प्रसिद्ध प्राचीन स्मारकों से कहीं पहले का बताता है.

आमतौर पर, वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि इस तरह की विशाल संरचनाओं का निर्माण लगभग 12,000 साल पहले कृषि के उदय के साथ हुआ था. लेकिन अगर उस समय इंसान ऐसे विशाल सीढ़ीदार पिरामिडों का निर्माण कर रहा था, तो इसके लिए इतिहास को पूरी तरह से फिर से लिखना ज़रूरी होगा और यह एक खोई हुई दुनिया की ओर इशारा कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कि पौराणिक अटलांटिस.

यहां वीडियो देखें:

Known today as the Yonaguni Monument, this massive 50m-long-by-20m-wide behemoth is one of the world's most unusual underwater sites.

Nicknamed Japan's Atlantis. Some mainstream scholars claim this is to be a natural site, while others claim that statement to be illogical... pic.twitter.com/Yy9pk8Xr8W