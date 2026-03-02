दूसरी शादी के लिए पिता ने खर्च किए बेटे के पैसे, सौतेली मां के आने के बाद 10 साल के मासूम ने ठोका केस

China boy sues father: कभी सोचा है कि घर की चार दीवारों के अंदर लिया गया एक फैसला अदालत की चौखट तक पहुंच सकता है? नए साल की खुशियों में मिले तोहफे, एक नई शादी की तैयारी और फिर अचानक टूटा भरोसा...इस कहानी में रिश्तों का इम्तिहान भी है और इंसाफ की एक मिसाल भी. आगे जो हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया.

एक फैसले ने बदली कहानी (Child Sues Father in China)

China viral news के मुताबिक यह मामला हेनान प्रांत के झेंग्झोऊ शहर का है. 10 साल का शियाओहुई अपने माता-पिता के तलाक के बाद पिता के साथ रह रहा था. चीनी नव वर्ष पर रिश्तेदारों से मिले 80,000 युआन यानी करीब 10 लाख रुपये उसके बैंक अकाउंट में जमा थे. पिता ने दूसरी शादी का फैसला किया और शादी के खर्च के लिए बेटे के अकाउंट से पूरी रकम निकाल ली. बच्चे की सहमति नहीं ली गई. बाद में जब सच सामने आया तो मासूम ने पैसे लौटाने की मांग की.

कोर्ट तक पहुंचा मामला (Court Orders Refund With Interest)

पिता ने रकम लौटाने से इनकार कर दिया. उनका कहना था कि यह पैसा रिश्तेदारों ने दिया था और बालिग होने पर ही मिलेगा. इसके बाद 10 year old boy case अदालत पहुंच गया. कोर्ट ने साफ कहा कि gift money कानूनी रूप से बच्चे की निजी संपत्ति है. child property rights China के तहत अभिभावक भी बिना वजह उस रकम का इस्तेमाल नहीं कर सकते. अदालत ने पिता को 82,750 युआन ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया.

