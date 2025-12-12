विज्ञापन
राजनीति से फिर दंगल में: विनेश ने बेटे के साथ किया LA2028 के लिए वापसी का एलान

Vinesh Phogat News: विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ‘X' पर पोस्ट डालकर फिर से वापसी का एलान किया है. ये भी कहा है कि अब वो अपने बच्चे का साथ मैट तक का सफ़र करेंगी और ओलिंपिक्स के पदक पर निशाना साधेंगी. 

राजनीति से फिर दंगल में: विनेश ने बेटे के साथ किया LA2028 के लिए वापसी का एलान
Vinesh Phogat का यू-टर्न
  • पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट महिला 50 किलो वर्ग के फाइनल में पहुंचने से चूक गईं
  • विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर वापसी का एलान किया और अपने बेटे के साथ मैट पर लौटने की योजना बताई
  • उन्होंने कहा कि उनका बेटा उनकी टीम का हिस्सा होगा और वह LA ओलंपिक्स 2028 में पदक जीतने का लक्ष्य रखती हैं
Vinesh Phogat: पेरिस ओलिंपिक 2024 में 100 ग्राम अधिक वज़न की वजह से फ़ाइनल नहीं खेल पाने और फिर पक्का मेडल गंवाने की टीस जितनी भारतीय खेलप्रेमियों के मन में है, उससे कम पहलवान और फिर सांसद बनीं विनेश फोगाट के दिल में कैसे हो सकती है? विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ‘X' पर पोस्ट डालकर फिर से वापसी का एलान किया है. ये भी कहा है कि अब वो अपने बच्चे का साथ मैट तक का सफ़र करेंगी और ओलिंपिक्स के पदक पर निशाना साधेंगी. 

‘बेटे के साथ मैट पर लौटने का एलान' 
विनेश ने पेरिस ओलिंक्स से लौटते ही राजनीति के दंगल मां दांव आज़माया था. वो हरियाणा के जुलाना से सांसद भी बन गईं. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि लोग उनसे पूछते रहे कि क्या पेरिस ही उनके लिए अंत था? वो कहती हैं कि इसका जवाब लंबे समय तक खुद उनके पास भी नहीं था. 

लेकिन लंबे समय तक वो कुश्ती के दंगल और मैट को मिस करती रहीं. वो कहती हैं, “इसलिए मैंने एक कदम पीछे हटकर LA28 में लौटने का फ़ैसला किया है. मेरे दिल में कोई भय नहीं है और मेरा जज़्बा झुकने की इजाज़त नहीं देता.”  विनेश ये भी कहती हैं, “मैं इसबार अकेली नहीं आ रही, मेरा बेटा मेरी टीम का हिस्सा बन गया है. वो मेरे लिए प्रेरणा की सबसे बड़ी वजह और LA ओलिंपिक्स की राह पर मेरा छोटा चीयरलीडर है.” 

100 ग्राम ज़्यादा वज़न से छिना था मेडल  
पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट महिला 50 किलोग्राम वर्ग कुश्ती के फाइनल के लिए क्वालीफ़ाई कर चुकी थीं. वो सिर्फ़ मैट तक पहुंच जातीं तो उन्हें कम से कम सिल्वर हासिल होता.  और, अगर जीत जातीं तो कुश्ती में भारत को पहला और पेरिस ओलिंपिक्स में इकलौता गोल्ड मेडल मिल जाता. लेकिन सिर्फ़ 100 ग्राम वज़न ज़्यादा होने की वजह से विनेश मैट तक पहुंचने के लिए क्वालिफ़ाई नहीं कर सकीं. इसके बाद विनेश की टीम समेत पूरे सिस्टम पर बहुत सवाल उठे. 

LA2028 के लिए क़रीब 34 की होंगी विनेश

विनेश के लिए उस दर्द, टीस और चुभन को भूलना आसान नहीं. इसलिए 31 साल की विनेश ने एक बार फिर से ओलिंपिक्स के लिए दांव आज़माने का फ़ैसला किया है. दो बार वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के पदक, एशियाड और कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडल विजेता विनेश के लिए वापसी में कई अड़चनें भी होंगी. अगर वो के लिए क्वालीफ़ाई कर पाती हैं तो LA 2028 के दौरान वो तकरीबन 34 साल की पहलवान के तौर पर मेडल के लिए ज़ोर आज़माइश करेंगी.

