अकाउंट सस्पेंड मामले में ट्रंप के आगे झुका YouTube, सुनवाई से ठीक पहले 217 करोड़ में किया समझौता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और जीत मिली है. अकाउंट सस्पेंशन केस में अब यूट्यूब की तरफ से मामले का निपटारा किया गया है और इसके लिए 24.5 मिलियन डॉलर (करीब 217 करोड़ रुपए) दिए जाएंगे. डोनाल्ड ट्रंप ने उनके अकाउंट सस्पेंड करने के मामले को लेकर यूट्यूब पर केस किया था, जिसके बाद अब इसके बदले उन्हें इतनी बड़ी रकम दी जा रही है. इससे पहले ट्रंप को इसी तरह के मामलों में मेटा और एक्स से भी करोड़ों रुपये की रकम सैटलमेंट के तौर पर मिली थी.

क्या था मामला?

दरअसल साल 2021 में अमेरिकी कैपिटल पर हुए हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट्स सस्पेंड कर दिए गए थे. इस हमले के दौरान अमेरिकी संसद में प्रदर्शनकारी घुस गए थे और जमकर बवाल काटा था, इसका जिम्मेदार ट्रंप के कुछ सोशल मीडिया पोस्ट को ठहराया गया, जिसमें उन्होंने वोटिंग में धांधली का आरोप लगाया था. इतनी बड़ी घटना के बाद मेटा, ट्विटर (एक्स) और यूट्यूब ने कई दिनों के लिए डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट सस्पेंड कर दिए.

ट्रंप ने किया था केस

डोनाल्ड ट्रंप ने अकाउंट सस्पेंड किए जाने के मामले को लेकर कोर्ट में केस किए थे, ये मुकदमा मेटा, एक्स और यूट्यूब पर किया गया था. इस केस के निपटारे के लिए मेटा ने 25 मिलियन डॉलर और ट्विटर (एक्स) ने ट्रंप को 10 मिलियन डॉलर दिए थे. जिसके बाद अब गूगल के यूट्यूब की तरफ से उन्हें 24.5 मिलियन डॉलर की रकम समझौते के तौर पर दी जा रही है. कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप को इन मुकदमों से अब तक 80 मिलियन डॉलर से ज्यादा मिल चुके हैं.

किसके खाते में जाएंगे पैसे?

कैलिफोर्निया की संघीय अदालत में दायर किए गए दस्तावेजों के मुताबिक, समझौते में से 22 मिलियन डॉलर नेशनल मॉल के ट्रस्ट को दिए जाएंगे और बाकी बचा हुआ पैसा अमेरिकन कंजर्वेटिव यूनियन समेत उन लोगों को दिया जाएगा, जिन्होंने केस किया था. कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप अब तक दुनिया की तमाम बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों से तगड़ा मुआवजा वसूल चुके हैं.

गूगल ने ये समझौता उस सुनवाई से ठीक पहले किया है, जो अकाउंट सस्पेंड को लेकर होने वाली थी. बताया गया है कि 6 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही गूगल ने 24.5 मिलियन डॉलर में समझौता कर लिया. साथ ही गूगल ने इस मामले को लेकर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया है.