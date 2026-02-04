World News LIVE: रूस ने कड़ाके की सर्दी के बीच यूक्रेन में बड़े पैमाने पर हमले फिर से शुरू किए

Live World News Updates: न्यूक्लियर डील पर बातचीत तय होने के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है. अमेरिका के फाइटर जेट ले जाने वाले जंगी जहाज इस समय ईरान के पास तैनात हैं और उसने अपनी ओर आक्रामक तरीके से आ रहे एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया है. दूसरी तरफ यूक्रेनी ने आरोप लगाया है कि रूसी सेना ने अबू धाबी में तीन-तरफा वार्ता के ठीक पहले उसकी राजधानी कीव पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रूस इस कड़ाके की सर्दी में यूक्रेन की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेगा. लीबिया के पूर्व नेता कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई है. सैफ अल-इस्लाम को कभी अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था.



