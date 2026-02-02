रूस और यूक्रेन के बीच की जंग को शुरू हुए करीब 4 साल होने वाले हैं लेकिन शांति की उम्मीद नजर नहीं आ रही है. बातचीत और समझौते की हर कोशिश पर हमलों की जमीनी सच्चाई भारी पड़ रही है. यूक्रेन ने कहा कि देश के पूर्वी भाग में खादान में काम करने वाले कामगारों को ले जा रही बस पर रूस ने ड्रोन हमला किया. हमले में 12 कामगार मारे गए हैं और कम से कम 15 लोग घायल हो गए हैं. दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने चेतावनी दी है कि उनके देश पर कोई भी हमला क्षेत्रीय संघर्ष को जन्म देगा. उनका यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका खाड़ी में अपनी सेना तैनाती बढ़ाते जा रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी दबाव कम नहीं कर रहे हैं.

