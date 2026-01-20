विज्ञापन
बर्फ के पहाड़ से लेकर सड़कों तक, ट्रंप की 'दादागीरी' के खिलाफ दावोस में प्रदर्शन

ट्रंप के खिलाफ दावोस सम्मेलन में कई वैश्विक नेता खुलकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो सड़कों पर भी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं

  • अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कभी टैरिफ तो कभी ग्रीनलैंड और अन्य मुद्दों को लेकर दबाव की राजनीति कर रहे हैं
  • स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में कई विश्व नेताओं ने ट्रंप के खिलाफ अपना निकाला
  • दावोस में बर्फ के पहाड़ पर ट्रंप की तस्वीर दिखाकर मजाक उड़ाया गया, ज्यूरिख में उनके खिलाफ रैली निकाली गई
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जिद और दबंगई इस वक्त दुनिया के कई देशों की नींद उड़ा रखी है. कभी वह टैरिफ को लेकर देशों को धमकाते हैं, कभी चीन-रूस का डर दिखाकर ग्रीनलैंड कब्जाने की बात करते हैं, कभी नाटो सहयोगियों को ही सीधे चुनौती देने लगते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति का यह दबंग अवतार बहुत से देशों को हजम नहीं हो रहा है. इस वक्त स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) का अहम सम्मेलन चल रहा है. यहां भी ट्रंप के खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा है. 

बर्फ के पहाड़ पर उड़ाया मजाक

दावोस सम्मेलन में विश्व नेता को खुलकर अपना विरोध दर्ज करा ही रहे हैं, सड़कों पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं. ट्रंप के दावोस में आने से पहले स्विट्जरलैंड में कई जगह उनका विरोध प्रदर्शन किया गया. दावोस में बर्फ से ढके पहाड़ पर प्रोजेक्टर से ट्रंप की विशाल तस्वीर बनाकर मजाक उड़ाया गया, तंज किया गया. इसमें ट्रंप को डॉलर की गड्डियां हाथ में लेकर अजीब तरह से हंसते दिखाया गया. साथ में स्लोगन लिखा था- Spirit of Plutocracy. 

एक्टिविस्ट बोले, लोकतंत्र बर्बाद कर रहे ट्रंप

इस अनोखे तरीके से विरोध का आयोजन करने वाली कैम्पेक्स की मैनेजर ने कहा कि ट्रंप खुद अपने देश में लोकतंत्र को तबाह करने पर तुले हैं. चाहे मानवाधिकार हों या अंतरराष्ट्रीय नियम कानून, वो सभी से कह रहे हैं कि उन्हें किसी बात को परवाह नहीं है. हमारा विरोध इसी के खिलाफ है. 

ट्रंप के विरोध में निकाली रैली

उधर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध मार्च निकाला गया. प्रदर्शनकारियों ने बैनर लेकर रैली निकाली, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था- ट्रंप नॉट वेलकम. ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के हालिया तेवरों से खफा लोगों की इस रैली के दौरान पुलिस से झड़प भी हुई. 

प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार

स्विसइन्फो की रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रदर्शनकारियों ने जगह-जगह पेंट से नारे लिख दिए, कई खिड़कियां तोड़ दीं, कचरे के ढेर में आग लगाने की कोशिश हुई, पत्थरबाजी भी की गई. जब हालात काबू से बाहर हो गए तो पुलिस ने पहले पानी की बौछार मारी, फिर रबर की गोलियां भी चलाईं. प्रदर्शनकारियों पर केमिकल छिड़ककर तितर-बितर किया गया. 

