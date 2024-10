'हिटलर जैसे जनरल क्यों पाना चाहते थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप'

US Presidential election: अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया जारी है. रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump)और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (Kamala Harris) के बीच कड़ा मुकाबला है. देश के दोनों ही दलों के प्रत्याशियों में एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है. दोनों ही ओर से चुनाव में जीतने के दावे किए जा रहे हैं. ऐसे में अब जब वोटिंग (US presidential election) को करीब दो हफ्तों का समय बचा है एक खबर आई है जिससे डोनाल्ड ट्रंप को दिक्कत हो सकती है. यह खबर हिटलर के बारे में ट्रंप की सोच को लेकर आई है. आरोप है कि कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर राष्ट्रपति अपने कार्यालय के एक अधिकारी से कहा था कि उसके पास हिटलर के जनरल जैसे जनरल होते. यह बात द एटलांटिक में छपी है.

अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ ज़ॉन कैली (John Kelley) ने यह दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने निजी बातचीत में यह बात कही थी. कैली, ट्रंप के राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान व्हाइट हाउस में तैनात थे. कैली का कहना है कि ट्रंप ने अडॉल्फ हिटलर की तारीफ में कहा था कि हिटलर ने कुछ अच्छे काम किए थे. उसने एक बेहतर अर्थव्यवस्था तैयार की थी. न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक कैली ने कहा कि मैंने जवाब में कहा कि अर्थव्यवस्था को बनाकर उसने क्या किया. उसने उसे अपने लोगों और दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल किया. कैली ने दावा किया कि इसके बाद मैंने उनसे कहा कि सर, आप ऐसे आदमी के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं कह सकते. कुछ भी नहीं.

ट्रंप के चाहिए थे हिटलर के हुक्म मानने वाले जैसे लोग

कैली का आरोप है कि ट्रंप ने उनसे कहा था कि वे चाहते हैं उन्हें वैसे ही ट्रीटमेंट दिया जाए जैसा कि हिटलर के जनरल उसे दिया करते थे. कैली का दावा है कि ट्रंप ने उनसे कहा था कि आप जर्मन जनरल की तरह क्यों नहीं हो सकते ? कैली का कहना था कि इसके जवाब में मैंने कहा था कि यह तो पक्का है कि आप हिटलर के जनरल नहीं हो सकते. तब ट्रंप ने कहा, हां. तब कैली ने ट्रंप से कहा कि रोमेल (हिटलर का जनरल) को आत्महत्या करनी पड़ी थी क्योंकि उस पर हिटलर के खिलाफ षड़यंत्र का आरोप लगा था.

ट्रंप पर कैली की बड़ी टिप्पणी

गौरतलब है कि कैली ने ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ कार्यभार 2017-2019 तक संभाला था. कैली फोर-स्टार मरीन जनरल हैं और उन्होंने ट्रंप प्रशासन में सबसे ज्यादा लंबे समय तक चीफ ऑफ स्टाफ की भूमिका में काम किया था . कैली का कहना है कि वे ट्रंप की कुछ नीतियों से सहमत थे. लेकिन उनका मानना है कि इस प्रकार के विचार वाले गलत व्यक्ति का देश के सर्वोच्च पद पर होने बहुत ही खतरनाक है.

कैली का कहना है कि उनकी राय में ट्रंप एक प्रकार से फासिस्ट विचारधारा के व्यक्ति हैं और ट्रंप सरकार में एक तानाशाह की नीति पर चलते हैं. कैली का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप एक दक्षिणपंथी विचारधारा के व्यक्ति है. एक प्रकार से सत्तावादी नेता हैं जो तानाशाह लोगों को पसंद करते हैं. इसलिए कहा जा सकता है कि ट्रंप पूरी तरह से फासिस्ट हैं.

कैली का कहना है कि ट्रंप ने यह कभी स्वीकार नहीं किया कि वह दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति नहीं है. ताकत के हिसाब से वह यह सोचते थे कि वे जब चाहें जो चाहें कर सकते हैं.

कमला हैरिस का हमला

ट्रंप पर इस प्रकार के गंभीर आरोप लगने के बाद उनकी प्रतिद्वंद्वी कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि ट्रंप ऐसी सेना चाहते हैं जो केवल उनके प्रति निष्ठावान रहे. ये बहुत ही खतरनाक है. व्हाइट हाउस की ओर से भी कहा गया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन यह मानते हैं कि कैली ने जो कहा है वह सही है.

Donald Trump vowed to be a dictator on day one. He vowed to use the military to carry out personal and political vendettas. His former chief of staff said he wanted generals like Hitler's.



Trump wants unchecked power. In 13 days, the American people will decide what they want. pic.twitter.com/p26wvGiN4i