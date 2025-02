ट्रंप खुद को किंग क्यों बताने लगे और व्हाइट हाउस मुकुट पहनाकर क्यों फोटो शेयर कर रहा... जानिए सारा मामला

Donald Trump Start Calling Himself A King: डोनाल्ड ट्रंप की एक हालिया घोषणा ने राष्ट्रपति पद के अधिकार पर उनके विचारों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ट्रुथ सोशल पर एक बयान में, ट्रंप ने न्यूयॉर्क शहर के कंजेशन प्राइसिंग कार्यक्रम को खत्म करने के अपने प्रशासन के प्रयासों के बाद खुद को किंग मतबल "राजा" घोषित कर दिया. शहर की पुरानी जन परिवहन प्रणाली के लिए धन जुटाने के लिए बनाया गया यह कार्यक्रम ट्रंप प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों के बीच विवाद का विषय रहा है.

ट्रंप ने घोषणा करते हुए लिखा, "कंजेशन प्राइसिंग ख़त्म हो गई है. मैनहट्टन और पूरा न्यूयॉर्क बचा लिया गया है. राजा लंबे समय तक जीवित रहें!" व्हाइट हाउस के आधिकारिक एक्स खाते द्वारा इसे और अधिक बढ़ाया गया. अकाउंट ने एक नकली टाइम पत्रिका कवर साझा किया, जिसमें ट्रंप को मुकुट से सजाया गया था और कैप्शन दिया गया था "राजा लंबे समय तक जीवित रहें." विवाद को और बढ़ाते हुए, व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ टेलर बुडोविच ने ट्रंप की मुकुट और शाही टोपी पहने हुए एक एआई-जनरेटेड फोटो शेयर कर दी.

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

