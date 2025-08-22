LIVE: पीएम नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल को 18,200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. इन परियोजनाओं का लक्ष्य कनेक्टिविटी, बिजली, स्वास्थ्य, शहरी बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं को मज़बूत करना है. पीएम मोदी (PM Modi Bihar-Bengal Visit) का कार्यक्रम सुबह 11 बजे गया से शुरू होगा. वह एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे. वहीं सुप्रीम कोर्ट आज स्ट्रे डॉग को लेकर उस याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें 11 अगस्त 2025 के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है. इस आदेश में दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को पकड़कर स्थायी रूप से 'डॉग शेल्टर्स' में भेजने का निर्देश दिया गया था. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा थोपे गए टैरिफ के मसले पर चीन अब खुलकर भारत के सपोर्ट में उतर आया है. भारत में चीनी राजदूत जू फेइहोंग ने अमेरिका पर दादागीरी (bully) जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया है. पाकिस्तान में इस साल बारिश और बाढ़ के कारण अब तक 800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. जानें देश-दुनिया का हर अपडेट.

