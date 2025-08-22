LIVE: पीएम नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल को 18,200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. इन परियोजनाओं का लक्ष्य कनेक्टिविटी, बिजली, स्वास्थ्य, शहरी बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं को मज़बूत करना है. पीएम मोदी (PM Modi Bihar-Bengal Visit) का कार्यक्रम सुबह 11 बजे गया से शुरू होगा. वह एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे. वहीं सुप्रीम कोर्ट आज स्ट्रे डॉग को लेकर उस याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें 11 अगस्त 2025 के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है. इस आदेश में दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को पकड़कर स्थायी रूप से 'डॉग शेल्टर्स' में भेजने का निर्देश दिया गया था. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा थोपे गए टैरिफ के मसले पर चीन अब खुलकर भारत के सपोर्ट में उतर आया है. भारत में चीनी राजदूत जू फेइहोंग ने अमेरिका पर दादागीरी (bully) जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया है. पाकिस्तान में इस साल बारिश और बाढ़ के कारण अब तक 800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. जानें देश-दुनिया का हर अपडेट.
सीएम रेखा गुप्ता अटैक केस: राजकोट से आरोपी राजेश का दोस्त हिरासत में
सीएम रेखा गुप्ता अटैक मामले में दिल्ली पुलिस ने राजकोट से आरोपी राजेश के एक दोस्त को हिरासत में लिया है. दिल्ली पुलिस की टीम राजकोट से उसे दिल्ली लेकर आ रही है. आरोप है कि राजेश के इस दोस्त ने ही उसे पैसे ट्रांसफर किए थे.
एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार
फरीदाबाद में एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है. पुलिस ने एक एनकाउंटर के बाद उसे धर दबोचा.
रेलवे को लेकर वाराणसी के नाम ये उपलब्धि
उत्तर प्रदेश का वाराणसी रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल प्रणाली स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है.
#WATCH वाराणसी(उत्तर प्रदेश): वाराणसी रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल प्रणाली स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। (21.08)
हरियाणा विधानसभा का मॉनसूत्र सत्र आज से शुरू
हरियाणा विधानसभा में मॉनसूत्र सत्र आज से शुरू होने जा रहा है.
कराची में भीषण ब्लास्ट, 2 की मौत, 30 घायल
पाकिस्तान के कराची में एक गोदाम में भीषण विस्फोट हो गया है. इस घटना में 2 की मौत की खबर है. वहीं 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं.
खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ से करीब 1,000 लोगों की मौत
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बाढ़ से हालात बहुत बुरे हैं. आशंका है कि यहां अचानक आई बाढ़ में करीब 1,000 लोगों की जान चली गई है, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं.
पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक 800 लोगों की मौत
पाकिस्तान में इस साल बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. हर साल बाढ़ वहां भारी तबाही मचाती है. एक तरफ जहां पाकिस्तान पानी के लिए संघर्ष की बात करता है, वहीं दूसरी ओर बाढ़ के सैलाब में आंसू बहा रहा है. बारिश और बाढ़ का कहर ऐसा है कि कई शहर जलमग्न हो गए हैं.
भारत पर टैरिफ लगाकर अपने ही देश में घिरे ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने को लेकर खुद अपने देश में भी निशाने पर हैं. अमेरिकी नेता, विश्लेषक, विशेषज्ञों से लेकर ट्रंप के अधिकारी रह चुके लोगों ने भी अलग-अलग समय पर उनके फैसले पर सवाल उठाए हैं.
चीन भारत संग मजबूती से खड़ा- राजदूत फेइहोंग
भारत में चीनी राजदूत फेइहोंग ने चिन्तन रिसर्च फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ का चीन कड़ा विरोध करता है और इस मुद्दे पर भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा. उन्होंने भारत और चीन को एशिया में आर्थिक विकास का डबल इंजन करार दिया.
US के टैरिफ पर चीन ने किया भारत को सपोर्ट
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के थोपे गए टैरिफ के मसले पर चीन खुलकर भारत के सपोर्ट में आ गया है. भारत में चीनी राजदूत जू फेइहोंग ने अमेरिका पर दादागीरी जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका ने हमेशा मुक्त व्यापार से लाभ उठाया है, लेकिन अब वह टैरिफ को सौदेबाजी के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि चीन के बाजार में सभी भारतीय वस्तुओं का स्वागत है.
स्ट्रे डॉग पर क्या था सरकार का पक्ष
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के कारण बच्चों की जान जा रही है. उन्होंने जोर दिया कि इस समस्या का समाधान जरूरी है, न कि इस पर बहस. मेहता ने कहा कि देश में हर साल कुत्तों के काटने के 37 लाख से अधिक मामले दर्ज होते हैं, और कोई भी जानवरों से नफरत नहीं करता, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता है.
स्ट्रे डॉग पर सुरक्षित है सुप्रीम कोर्ट का फैसला
14 अगस्त को इस मामले में विशेष पीठ, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन. वी. अंजारिया ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
आवारा कुत्तों को शेल्टर या सड़क? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट आज उस याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें 11 अगस्त 2025 के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है. इस आदेश में दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को पकड़कर स्थायी रूप से 'डॉग शेल्टर्स' में भेजने का निर्देश दिया गया था.
पीएम मोदी का बिहार-बंगाल का पूरा कार्यक्रम जानें
- सुबह 8:50 बजे: प्रधानमंत्री दिल्ली एयरपोर्ट से बिहार के लिए रवाना होंगे
- सुबह 10:25 बजे: उनकी फ्लाइट गया एयरपोर्ट पर लैंड करेगी
- सुबह 10:50 बजे: एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए वे बोधगया हेलीपैड पहुंचेंगे
- सुबह 11:00 बजे: प्रधानमंत्री मगध विश्वविद्यालय परिसर में मंच पर पहुँचकर विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे
- दोपहर 12:30 बजे: वे हेलीकॉप्टर से सिमरिया हेलीपैड के लिए रवाना होंगे
- दोपहर 1:30 बजे: सिमरिया में आयोजित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, जहां वे औंटा-सिमरिया पुल का जायजा लेंगे
- दोपहर 2:05 बजे: प्रधानमंत्री सिमरिया से पटना के लिए रवाना होंगे
- दोपहर 2:50 बजे: पटना एयरपोर्ट से वे कोलकाता के लिए उड़ान भरेंगे
- शाम 4:00 बजे: प्रधानमंत्री की फ्लाइट कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड करेगी.
- कोलकाता पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी सियालदह मेट्रो समेत कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसका उद्देश्य राज्य में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है.
बिहार-बंगाल को मिलेगी 18,200 करोड़ से ज्यादा की सौगात
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और 18,200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इन परियोजनाओं का लक्ष्य कनेक्टिविटी, बिजली, स्वास्थ्य, शहरी बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं को मज़बूत करना है.