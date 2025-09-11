चार्ली किर्क की हत्या से पहले ये 3 बातें अजीब हुईं- गोलीकांड की बात करते लगी गोली, मौत वाले ट्वीट…

Charlie Kirk shooting: अमेरिका में एक बार फिर हुए गोलीकांड ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है. इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी और राइट विंग इंफ्लुएंसर चार्ली किर्क की हत्या टारगेटेड किलिंग में की गई है. चार्ली किर्क की बुधवार, 11 सितंबर को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. 31 साल के चार्ली किर्क यूटाह वैली यूनिवर्सिटी में एक इवेंट में शामिल हो रहे थे तभी उनको निशाना बनाकर गोली चलाई गई.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यूटाह कॉलेज के जिस इवेंट में किर्क शामिल हुए थे उसमें लगभग 3,000 लोग मौजूद थे. सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी उठ रहा है. यूटाह वैली यूनिवर्सिटी पुलिस विभाग के प्रमुख जेफ लॉन्ग का कहना है कि इवेंट में छह पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया था. छात्रों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि वहां कोई मेटल डिटेक्टर नहीं लगा था या बैग चेक नहीं किया जा रहा था.

इस हत्याकांड के बाद चीन ऐसी चीजें सामने आई हैं जो सामान्य भी लगती हैं लेकिन ध्यान से सोचने पर उलझन में भी डाल देती हैं. जब किर्क पर गोली चली तब वो अमेरिका में बढ़ते गोलीकांड पर ही बात कर रहे थे. इसके अलावा उनके और उनकी पत्नी के 2 हालिया ट्वीट भी सामने आए हैं जिसमें वो मौत और उपर वाले की बात कर रहे हैं.

1- गोली चली तब गोलीकांड पर ही बात हो रही थी

पहली गौर करने वाली बात है कि जब चार्ली किर्क को गोली मारी गई, उस समय वह यूटाह यूनिवर्सिटी में चल रहे इवेंट में गोलीबारी से जुड़े सवाल का ही जवाब दे रहे थे. घटना के वक्त के सामने आए वीडियो से पता चलता है कि किर्क से एक दर्शक ने सामूहिक गोलीबारी और बंदूक हिंसा के बारे में सवाल पूछ था.

एक ऑडियंस मेंबर ने पूछा, "क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में कितने ट्रांसजेंडर अमेरिकी मास शूटर (सामूहिक हिंसा करने वाले) रहे हैं?"

किर्क ने जवाब दिया, "बहुत अधिक."

फिर उसी ऑडियंस मेंबर ने सवाल किया: "क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में अमेरिका में कुल कितने मास शूटर हुए हैं?"

सवाल के जवाब में किर्क ने सवाल किया, “गैंग हिंसा की गिनती हो रही है या नहीं?”

और तभी एक गोली चली. यूनिवर्सिटी के एक प्रवक्ता ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि हमलावर ने लगभग 180 मीटर दूर एक इमारत से गोली चलाई थी. वीडियो क्लिप में दिख रहा है कि गोली की आवाज आते ही 31 वर्षीय किर्क गिर पड़े और उनकी गर्दन से खून बहने लगा. इसके बाद किर्क को उनके गार्ड्स स्ट्रेचर पर ले गए. चैफेट्ज के मुताबिक जैसे ही गोली चली, वह पीछे की ओर गिर गए. हर कोई जमीन पर लेट गया. बहुत से लोग चिल्लाने लगे, और फिर हर कोई भागने लगा.

2- हत्याकांड के पहले खुद किर्क का ट्वीट

चार्ली किर्क ने हत्याकांड से कुछ ही दिन पहले ही एक पावरफुल मैसेज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. X पर उन्होंने एक वाक्य का एक मैसेज पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि जीसस ने मौत को मात दी थी ताकि आप जीवित रह सकें. अब खुद किर्क की हत्या कर दी गई है. वह अपने पीछे अपनी पत्नी एरिका और अपने दो छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं.

Jesus defeated death so you can live. — Charlie Kirk (@charliekirk11) September 6, 2025

3- हत्याकांड के पहले किर्क की पत्नी का ट्वीट

चार्ली किर्क की पत्नी एरिका किर्क ने यूटा के एक कार्यक्रम में गोली लगने से कुछ घंटे पहले बाइबिल की एक पंक्ति पोस्ट की थी: “Psalm 46:1 - भगवान हमारे शरणस्थान और बल हैं, संकट में अति शीघ्र मिलनेवाला सहायक."

Psalm 46:1 - God is our refuge and strength, a very present help in trouble. — Erika Kirk (@MrsErikaKirk) September 10, 2025

FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने बताया कि इस मामले में हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति को रिहा कर दिया गया है. पटेल ने X पर पोस्ट में लिखा, "हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया है. हमारी जांच जारी है और हम पारदर्शिता के हित में जानकारी जारी करते रहेंगे." यानी अभी पुलिस के हाथ खाली हैं और शूटर आजाद.