मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है? 97 साल पहले एक कट्टरपंथी टीचर ने रखी नींव, अब ट्रंप के निशाने पर आया इस्लामिक संगठन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार, 24 नवंबर को एक नए कार्यकारी आदेश पर मुहर लगा दी है. इसके तहत उन्होंने इस्लामी राजनीतिक समूह- मुस्लिम ब्रदरहुड के कुछ चैप्टर्स (अलग-अलग देशों में बने ब्रांच) को विदेशी आतंकवादी संगठनों के रूप में नामित करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है. आदेश में लेबनान, मिस्र और जॉर्डन में मौजूद मुस्लिम ब्रदरहुड की शाखाओं का खास तौर पर जिक्र किया गया है. अब यहां आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ये मुस्लिम ब्रदरहुड है क्या और इसे किन देशों में बैन किया गया है. चलिए इन अहम सवालों के जवाब से पहले आपको बताते हैं कि ट्रंप ने क्या आदेश दिया है.

मुस्लिम ब्रदरहुड को लेकर ट्रंप का आदेश

ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर साइन करने अपने अधिकारियों को मुस्लिम ब्रदरहुड पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है. इसमें यह जांच की जाएगी कि क्या मिस्र, लेबनान और जॉर्डन में मुस्लिम ब्रदरहुड की शाखाओं को विदेशी आतंकवादी संगठनों और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादियों के रूप में लिस्ट किया जाना चाहिए या नहीं. आदेश में इन समूहों के हमास के साथ कथित संबंधों और "इनके अस्थिर करने वाले अभियानों का हवाला दिया गया है जो उनके अपने क्षेत्रों, अमेरिका के नागरिकों और अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं".

मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है?

मुस्लिम ब्रदरहुड एक अखिल-इस्लामवादी संगठन है जिसकी स्थापना 1928 में मिस्र में हुई थी और यह अरब दुनिया के अन्य देशों में फैल गया. इसके संस्थापक मिस्र के एक स्कूल में टीचर हसन अल-बन्ना थे. उनका मानना ​​था कि समाज में इस्लामी सिद्धांतों को फिर से जिंदा करने से मुस्लिम देश पश्चिम के उपनिवेशवाद का विरोध करने में सक्षम हो सकते हैं.

दुनिया भर में इसकी स्थानीय शाखाएं हैं. इसके हर चैप्टर अपनी-अपनी विचारधारा में भिन्न है, और इसका एक उद्देश्य इस्लामी कानून या शरिया द्वारा शासित देश बनाना है.

अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया तो क्या होगा?

अगर अमेरिका ने मुस्लिम ब्रदरहुड की कुछ शाखाओं को विदेशी "आतंकवादी" समूह घोषित कर दिया तो इससे अमेरिकी सरकार को उनके खिलाफ दंडात्मक कदम उठाने की अनुमति मिल जाएगी. फिर ट्रंप सरकार अमेरिका में इस समूह की किसी भी संपत्ति को जब्त कर सकेगी और इस समूह के सदस्यों को अमेरिका में घुसने नहीं देगी. अब अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की जिम्मेदारी है कि वह इस जांच को पूरा करें.

पिछले हफ्ते, अमेरिकी राज्य टेक्सास के गवर्नर ने मुस्लिम ब्रदरहुड को एक विदेशी आतंकवादी संगठन और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन घोषित किया था.

मुस्लिम ब्रदरहुड कहां-कहां बैन है?

मिस्र और सऊदी अरब जैसे कुछ देशों में मुस्लिम ब्रदरहुड पहले से ही एक आतंकवादी समूह के रूप में प्रतिबंधित है. अभी हाल ही में, जॉर्डन ने इस साल अप्रैल में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था. जॉर्डन ने रॉकेट और ड्रोन हमलों की योजना बनाने के संदेह में इसके सदस्यों को गिरफ्तार किया था. हालांकि मुस्लिम ब्रदरहुड जॉर्डन में व्यापक रूप से लोकप्रिय है. यहां की शीर्ष अदालत ने 2020 में ही समूह को भंग करने का फैसला सुनाया था लेकिन इसके बावजूद समूह ने वहां काम करना जारी रखा है. आरोप है कि जॉर्डन के अधिकारियों ने अतीत में इसकी गतिविधियों पर आंखें मूंद ली थीं.

