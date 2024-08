क्या महिला को निगल गया सिंकहोल? कुआलालंपुर में आखिर उस दिन विजया लक्ष्मी के साथ हुआ क्या... जानें

मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के एक सिंकहोल में गिरी भारतीय महिला की तलाश में 5 से ज्यादा दिनों से बचाव अभियान चलाया जा रहा है. कुआलालंपुर पुलिस ने लापता भारतीय महिला की पहचान विजया लक्ष्मी के रूप में की है. विजया लक्ष्मी के सिंकहोल में गिरने का एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिख रहा है कि विजया लक्ष्मी कुआलालंपुर के जालान मस्जिद इंडिया इलाके की एक सड़क पर चल रही थी. उससे कुछ दूरी पर कुछ लोग सड़क किनारे बैठे थे. विजया लक्ष्मी जैसे ही सड़क किनारे बैठे लोगों के पास से गुजर रही थीं तो एकाएक सड़का का एक बड़ा हिस्सा धंस गया और वो उसमें गिर गई. विजया लक्ष्मी को बचाने के लिए सड़क किनारे बैठे एक शख्स ने कोशिश भी की लेकिन वो उन्हें नहीं बचा पाया.

इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है. इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि विजया लक्ष्मी कैसे सिंकहोल में गिरती है और कुछ ही सेकेंड्स में वो लापता सी हो जाती है. घटनास्थल के आसपास मौजूद लोग उसे बचाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते.

- Indian national, on a two month holiday to 🇲🇾. Last day of her holiday.



-she was walking down the pavement w/ her family in KL



-Family members turn back and she had disappeared down a 8 meter sink hole



-Rescue Ops can't find her. 24hrs now

