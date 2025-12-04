विज्ञापन
व्लादिमीर पुतिन, कमाल का स्टेमिना और फिटनेस.. भारत दौरे पर करेंगे कई समझौते

Vladimir Putin India Visit Live Updates: व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं. जानिए उनके स्टेमिना के पीछे क्या राज बताया जाता है.

व्लादिमीर पुतिन, कमाल का स्टेमिना और फिटनेस.. भारत दौरे पर करेंगे कई समझौते
  • रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को दो दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे
  • पुतिन के इस दौरे में कई समझौते होने की उम्मीद है, दोनों देशों के बीच मजबूत कारोबारी रिश्ते हैं
  • अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं, पूरी दुनिया की नजर इस वक्त नई दिल्ली पर होगी
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय दौरे पर 4 दिसंबर को भारत पहुंचने वाले हैं. रूसी राष्ट्रपति के आगमन को लेकर दिल्ली में तैयारी पूरी कर ली गई है. पुतिन का 30 घंटे का ये भारत दौरा बेहद खास माना जा रहा है. उनके लिए सख्त सुरक्षा का इंतजाम किया गया है. पुतिन इस दौरे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वीं वार्षिक भारत-रूस द्विपक्षीय समिट में भी शामिल होंगे. जब मौका इतना खास है तो पुतिन के बारे में खास बात भी आपको बताते हैं. अपने फिट शरीर के लिए दुनिया के तमाम लीडर्स में पुतिन फेमस हैं.

यह भी पढ़ें: पुतिन का 'ब्लड बाथ' सीक्रेट... साइबेरियाई हिरणों के खून में छिपा रूसी राष्ट्रपति की फिटनेस का सच?

पुतिन की यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब भारत और अमेरिका के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं. उनकी यात्रा का मकसद समग्र द्विपक्षीय रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को विस्तार देना है.

मोदी और पुतिन के बीच शुक्रवार को होने वाली शिखर वार्ता में रक्षा सहयोग बढ़ाने, द्विपक्षीय व्यापार को बाहरी दबावों से सुरक्षित रखने और छोटे ‘मॉड्यूलर रिएक्टर' के क्षेत्र में संभावित सहयोग पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है. माना जा रहा है इस वार्ता पर पश्चिमी देशों की पैनी निगाह रहेगी.

भारत और रूस के बीच 23वीं शिखर वार्ता के बाद दोनों पक्ष व्यापार समेत कई क्षेत्रों में समझौते कर सकते हैं. चूंकि रूसी नेता यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए नए सिरे से अमेरिकी प्रयास के बीच भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, इसलिए शिखर सम्मेलन में इस मुद्दे पर भी बातचीत होने की संभावना है.

Vladimir Putin, Vladimir Putin India Visit, India Russia Realtion
