पीएम मोदी ने पुतिन को किया बर्थडे विश, कहा- भारत में स्वागत करने को उत्सुक

मंगलवार को रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन अपना 73वां जन्‍मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्‍हें कॉल करके जन्‍मदिन की बधाई दी है. पीएम मोदी ने इसके साथ ही दोनों देशों के बीच संबंधों को और अधिक गहरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की. आपको बता दें कि राष्‍ट्रपति पुतिन ने भी पीएम मोदी को कॉल करके उन्‍हें जन्‍मदिन की बधाई दी थी. प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के अच्छे स्वास्थ्य और उनके सभी प्रयासों में सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं. प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से कहा कि वह राष्‍ट्रपति का भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं. पुतिन इस साल के अंत में भारत का दौरा करने वाले हैं.

भारत के लोगों की तारीफ

इस फोन कॉल से पहले हाल ही में पुतिन ने पीएम मोदी और भारत की तारीफ की है. पुतिन ने पीएम की तारीफ करते हुए एक बार फिर भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की बात दोहराई. अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है. इसमें से आधा टैरिफ रूस के साथ तेल व्यापार करने पर लगाया गया है. पुतिन ने भारत-रूस संबंधों के महत्व पर भी जोर दिया और कहा, 'मेरा मानना ​​है कि भारत के लोग इसे और हमारे संबंधों को नहीं भूलते. करीब 15 साल पहले, हमने एक विशेष रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की थी.'

पीएम मोदी को बताया बुद्धिमान नेता

पुतिन ने इंटरनेशनल वाल्‍दाई डिस्‍कशन फोरम में कहा, 'पीएम मोदी एक बहुत ही बुद्धिमान नेता हैं जो सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचते हैं.' पुतिन ने अपने ताजा बयान में प्रधानमंत्री मोदी को एक 'संतुलित, बुद्धिमान' और 'राष्‍ट्रीय हितैषी' नेता बताया. दोनों नेताओं के बीच सौहार्द का प्रदर्शन हाल ही में चीन में देखने को मिला, जहां वे एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर मिले थे. उन्होंने एक-दूसरे को गले लगाया और कार में सवारी की. दोनों ने भारत और रूस के घनिष्ठ सहयोग की सराहना की.